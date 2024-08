B&B-Debbie in shock na nieuws over Malgosia

Het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde is in volle gang en heel Nederland kan inmiddels meegenieten van het liefdesavontuur van de deelnemers. Zo zagen we onder andere dat de Poolse Malgosia naar Spanje afreist om het hart van kasteelheer Albert te veroveren.

Nu is er schokkend nieuws over de Poolse dame naar buiten gekomen. Het blijkt dat Malgosia eerder in de gevangenis heeft gezeten. Hier kwam RTL Boulevard vrijdag achter na het ontvangen van meerdere tips. Malgosia heeft aangegeven dat ze “enkele maanden in de beperkt beveiligde instelling verbleef, op verschillende locaties”.

RTL geeft aan dat dit “niet naar voren is gekomen tijdens het uitvoerige selectieproces”.

Oud kandidaat Debbie, die een goede vriendin van de kastheelheer is, reageert geschokt op dit nieuws. “Ik schrik er wel van, dit kan niet waar zijn. Je gaat ervan uit dat iedereen schoon is qua gedrag en je moet heel veel documenten aanleveren,” vertelt ze bij RTL Boulevard.