Emma Kok spreekt zich uit over voormalige ‘The Voice Kids-coach’ Ali B: ‘Goede ervaring’

Tekst: Lisa Manche

Emma Kok, die in 2021 ‘The Voice Kids’ won, heeft zich uitgesproken over haar samenwerking met Ali B. De zangeres zat destijds bij de coach in het team en wil benadrukken dat zij geen vervelende ervaring met de rapper heeft gehad.

Goede ervaring

In de RTL Boulevard-serie Bridget& vertelt Emma dat zij een positieve ervaring heeft met Ali B. ‘Mijn ervaring is altijd goed geweest en dat is wat ik ook wil herinneren. Mijn ervaring was top’, vertelt de zangeres.

Verantwoordelijkheid nemen

Wel wil Emma benadrukken dat ze het begrijpt dat als iemand iets verkeerd heeft gedaan, diegene daar verantwoordelijkheid voor moet nemen. ‘Als iemand iets fout heeft gedaan, dan is dat zo.’ Zelf herkent ze alleen niks van het gedrag van haar voormalige coach. ‘Ik zou niets kunnen verzinnen over dat er rare dingen zijn gebeurd.’

Voor geen goud willen missen

Wat Emma altijd zal bijblijven is de sfeer achter de schermen van The Voice Kids. Ze vertelt dat het een ervaring is die ze opnieuw zou willen meemaken. ‘Ik zou het zo weer doen, want het was zo’n gave ervaring. Ik had het voor geen goud willen missen.’

Veroordeling Ali B.

Ali B. werd afgelopen mei veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor twee verkrachtingen. Na de uitspraak in hoger beroep heeft Ali B aangekondigd in cassatie te gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. In cassatie worden de feiten niet opnieuw beoordeeld. De Hoge Raad onderzoekt alleen of het recht correct is toegepast en of de uitspraak voldoende is gemotiveerd. De veroordeling staat daarom nog niet definitief vast zolang die procedure loopt.

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