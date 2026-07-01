André Hazes heeft stemproblemen: ‘Twee tennisballen in keel’

Tekst: Lisa Manche

Slecht nieuws voor André Hazes. Nadat de zanger afgelopen weekend twee optredens moest afzeggen, blijkt dat hij last heeft van stemproblemen.

Zorgen van fans

André merkt dat veel fans zich zorgen maken, maar benadrukt dat er geen reden is tot paniek. Via zijn Instagram Stories geeft hij een update. ‘Even een teken van leven. Ik krijg toch best wat berichten van mensen die zich zorgen maken.’ André laat weten dat hij een hardnekkig stemprobleem heeft. ‘Ik heb zondag twee optredens af moeten zeggen omdat ik gewoon genekt ben door de airco de week ervoor’, legt hij uit.

Frustrerend

Inmiddels voelt de zanger zich weer beter. ‘Ik voel me kiplekker. Ik voel me werelds’. Toch gaat het met zijn stem nog niet zo goed. ‘Ik heb twee tennisballen in mijn keel. Er komt gewoon geen zangklank en dat is heel frustrerend.’

Geen zorgen

André hoopt dat hij zijn stem snel weer terug krijgt, zodat hij weer kan doen wat hij het liefste doet: op het podium staan. ‘Ik wil er alles aan doen dat ik er gewoon dit weekend ben. Ik moet gaan knallen.’ Hij wil zijn fans geruststellen: ‘Over het algemeen voel ik me goed, maak je geen zorgen. Ik houd van jullie.’