André Hazes beleeft ‘horrornacht’

Muziek

Son Mieux deelt groot nieuws: 'Kunnen niet wachten'

Groot nieuws voor Son Mieux. Komend najaar geeft de band niet alleen optredens in Nederland voor hun albumtour, maar ook in vijf andere Europese landen. “We kunnen niet wachten om jullie te laten zien waar we aan gewerkt hebben!”, deelt de band op Instagram. Son Mieux zal in totaal veertien shows geven in zes verschillende...