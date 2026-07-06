Zien! De eerste beelden van kroonprinses Mette-Marit sinds haar longtransplantatie

Tekst: Ruth Smeets

Het Noorse hof heeft maandag nieuwe beelden gedeeld waarop kroonprinses Mette-Marit voor het eerst sinds haar longtransplantatie weer te zien is. De 52-jarige kroonprinses werd vorige maand geopereerd vanwege longfibrose, een chronische longaandoening.

De beelden werden gedeeld na de WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Brazilië. Daarop is te zien hoe kroonprinses Mette-Marit samen met kroonprins Haakon thuis meekijkt naar de wedstrijd, die voor Noorwegen uitliep op een historische avond.

Kroonprinses Mette-Marit kijkt mee vanuit Oslo

Op een van de foto’s zit kroonprinses Mette-Marit naast kroonprinses Haakon op de bank terwijl zij samen de wedstrijd volgen. Een andere foto laat zien hoe het paar vanuit het koninklijk paleis in Oslo naar buiten kijkt. Waarschijnlijk zagen zij daar de grote groep supporters die zich voor het paleis had verzameld om de Noorse zege te vieren.

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Feest na overwinning op Brazilië

Noorwegen won zondagavond met 2-1 van Brazilië en plaatste zich daarmee voor de kwartfinales tegen Engeland. Het paleis noemt de overwinning op Instagram een ‘historische avond’ die de hele koninklijke familie ‘vol spanning’ heeft gevolgd. ‘Proficiat aan het nationale elftal, de ondersteunende staf en Noorwegen met deze fantastische prestatie!’ schrijft het hof.

Kroonprins Haakon viert mee met supporters

Kroonprins Haakon bleef vanwege de gezondheid van Mette-Marit vooralsnog in Noorwegen en reisde niet af naar de Verenigde Staten. Toch sloot de kroonprins zich in Oslo aan bij de feestvierende supporters. Op beelden van het hof is te zien dat hij bij het paleis meedoet aan de Viking Row, de roeiende beweging die inmiddels een traditie is geworden onder spelers en fans.

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Prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus waren wel in de Verenigde Staten om Noorwegen aan te moedigen. Zij zaten in het MetLife Stadion in New Jersey op de tribune en ontmoetten na afloop ook de spelers. Koning Harald en koningin Sonja volgden de wedstrijd ondertussen vanaf landgoed Mågerø, hun zomerverblijf.

Welkome afleiding voor royals

Het voetbalsucces zorgt in Noorwegen voor grote vreugde en komt voor het koningshuis op een beladen moment. Naast de gezondheid van kroonprinses Mette-Marit speelt ook de zaak rond Marius Borg Høiby, haar zoon uit een eerder huwelijk. Hij werd afgelopen maand veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor verkrachting en mishandeling en gaat in hoger beroep.