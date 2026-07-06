Zien! Sportieve prinses Catherine beklimt de hoogste bergen van het Verenigd Koninkrijk

Tekst: Ruth Smeets

Prinses Catherine volbracht een bijzondere uitdaging voor het goede doel. De vrouw van prins William beklom binnen 24 uur de drie hoogste bergen van Schotland, Engeland en Wales.

De prinses van Wales deed mee aan de National Three Peaks Challenge om geld in te zamelen voor The Royal Marsden Cancer Charity. Daarmee vroeg Catherine ook aandacht voor het leven tijdens en na een kankerdiagnose.

Prinses Catherine voltooit zware uitdaging

De prinses begon zaterdagavond aan de tocht en voltooide de uitdaging in haar eentje. Ze beklom Ben Nevis in Schotland, Scafell Pike in Engeland en Snowdon in Wales. Tussen de bergen werd prinses Catherine door een team van Kensington Palace naar de verschillende locaties gereden. Aan het einde van de tocht werd ze opgewacht door prins William en hun kinderen George, Charlotte en Louis. Ook haar ouders en broer waren aanwezig. Op beelden die de prinses deelde, is te zien hoe haar kinderen haar omhelzen na de zware prestatie. De beelden zijn zeldzaam emotioneel.

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Geld voor Royal Marsden

Prinses Catherine zamelde met de uitdaging geld in voor The Royal Marsden Cancer Charity. De prinses werd zelf na haar kankerdiagnose behandeld in het Royal Marsden Hospital. Op social media deelde ze een foto van zichzelf op de top van Ben Nevis. ‘Ik ben de National Three Peaks Challenge aangegaan, niet alleen als fysieke uitdaging, maar ook als een kans om het leven voorbij de diagnose te verkennen en iets terug te doen’, schreef prinses Catherine.

Meer dan alleen medicijnen

Met de tocht wilde ze aandacht vragen voor holistische zorg. Volgens prinses Catherine heeft kanker niet alleen lichamelijke gevolgen. ‘Het verandert hoe je denkt en voelt en heeft grote invloed op elk aspect van je leven. Ik weet dit uit eigen ervaring, en ik weet ook dat het traject tijdens en na de behandeling meer vereist dan alleen medicijnen’, schreef ze.

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Emotionele steun van haar broer

James Middleton, de jongere broer van prinses Catherine, liep delen van de tocht mee. Hij deelde na afloop een emotioneel bericht op Instagram en schreef dat hij ‘zo ontzettend trots’ is op zijn ‘lieve zus’. ‘Twee jaar geleden zei ik tegen je dat we deze berg samen zouden beklimmen. We spraken over het beklimmen van bergen toen je in het ziekenhuis lag, en over de ongelooflijke helende kracht die de natuur kan hebben voor zowel lichaam als geest. Daarom was het zo’n eer om met je mee te doen aan je Three Peaks Challenge voor The Royal Marsden Cancer Charity’, schreef James.

In 2024 werd bekend dat er kanker bij Catherine was vastgesteld. Ze onderging chemotherapie en maakte in januari 2025 bekend dat ze in remissie is. Daarna pakte de prinses haar taken voor het Britse koningshuis geleidelijk weer op.