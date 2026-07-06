Frenkie de Jong baalt nog altijd van WK-uitschakeling Oranje: ‘Knoop in mijn maag’

Tekst: Ruth Smeets

Frenkie de Jong (29) heeft de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK voetbal nog niet verwerkt. Oranje ging vorige week na een spannende strafschoppenserie onderuit tegen Marokko, waardoor de hoop op de wereldtitel in één klap voorbij was.

Op Instagram deelt de middenvelder zijn gevoel na het toernooi. Frenkie de Jong is kritisch op zichzelf en op de ploeg, en vindt dat Oranje niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht.

Pijnlijke nasleep

‘Nu, een paar dagen na de wedstrijd, is de knoop in mijn maag en het gevoel van teleurstelling nog steeds hetzelfde’, schrijft Frenkie bij meerdere beelden van de wedstrijd tegen Marokko. Voor hem betekent spelen voor Oranje veel. Hij noemt het ‘een enorme eer en grote verantwoordelijkheid’ om het shirt van het Nederlands elftal te mogen dragen.

Verwachtingen niet waargemaakt

Juist daardoor komt de uitschakeling extra hard binnen. Frenkie had gehoopt dat het WK anders zou lopen. ‘Als we dan onze eigen verwachtingen en die van het volk niet waar kunnen maken, is de teleurstelling extra groot’, schrijft hij. De middenvelder stelt dat Oranje alles heeft gegeven, maar erkent ook: ‘Maar het was duidelijk niet goed genoeg.’

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Nieuwe kans voelt ver weg

Voor Nederland komt een nieuwe kans op de eerste wereldtitel pas over vier jaar. Dat voelt voor Frenkie als ‘een eeuwigheid’. Toch wil hij met zijn ploeggenoten vooruitkijken. De komende periode moet Oranje gebruiken om beter en sterker terug te keren, ‘zodat we op de volgende eindtoernooien wél onze eigen verwachtingen én die van onze fans waar kunnen maken.’

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Supporters spreken steun uit

Onder zijn bericht krijgt Frenkie veel warme reacties van fans. ‘Hou dat vuur brandend Frenkie. We staan achter jullie’, schrijft een volger. Een ander laat weten: ‘Mooie woorden. Frenkie, je bent en blijft een topper. Het had inderdaad niet zo mogen eindigen.’ Ook reageert iemand met: ‘Je mag trots zijn.’ Frenkie bedankt de supporters voor hun steun en support. ‘Die was geweldig en hebben we zeker gevoeld.’