Vijf jaar na de aanslag op Peter R. de Vries staan familie en collega’s stil bij het gemis

Tekst: Ruth Smeets

Verschillende mediapersoonlijkheden, vrienden en familieleden staan maandag stil bij de aanslag op Peter R. de Vries, precies vijf jaar geleden. De misdaadverslaggever werd op 6 juli 2021 van dichtbij neergeschoten in het centrum van Amsterdam, kort nadat hij te zien was geweest in RTL Boulevard.

Negen dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. Familie, vrienden en oud-collega’s staan stil bij zijn dood en bij wat hij voor hen en anderen heeft betekend.

Collega’s delen dierbare herinneringen

Kees van der Spek plaatst op Instagram een foto waarop hij samen met Peter R. de Vries voor de skyline van New York staat. ‘Vijf jaar’, schrijft hij erbij. Kees werkte jarenlang met Peter samen voor het programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Voor dat programma reisden de twee de wereld over om reportages te maken. Ook fotograaf William Rutten staat stil bij het moment. Hij deelt een hartje bij een drieluik van zwartwitfoto’s waarop Peter lachend te zien is.

Khalid Kasem deelt belangrijke levensles

Khalid Kasem, oud-presentator en voormalig kantoorgenoot van Peter R. de Vries, deelt eveneens een foto van de misdaadverslaggever. Daarbij haalt Khalid een boodschap aan die goed past bij waar Peter voor stond. ‘Blijf wie je bent… Houd als het nodig is je rug recht, kom op voor zwakkeren en minderheden, zeg eerlijk wat je vindt en luister naar je rechtvaardigheidsgevoel. En breng dat weer over aan je kinderen. Dan komt het allemaal goed’, schrijft hij.

Foundation ziet Peters idealen voortleven

Ook de Peter R. de Vries Foundation herdenkt de aanslag. Peter had de voorloper daarvan, Stichting De Gouden Tip, nog maar kort voor zijn dood opgericht. Directeur Annemiek van Spanje vertelt dat na zijn overlijden niet meteen duidelijk was hoe de stichting verder moest. ‘Toch hebben de afgelopen vijf jaar ons iets bijzonders laten zien: dat in heel veel mensen iets leeft van waar Peter voor stond. Zijn gevoel voor rechtvaardigheid, zijn betrokkenheid bij de ander, of zijn vastberadenheid om niet weg te kijken wanneer iemand hulp nodig heeft.’

Kelly en Royce staan stil bij hun vader

Kelly de Vries herdenkt haar vader het liefst in stilte. ‘Op 6 juli kies ik er altijd voor om een momentje voor mezelf te nemen’, vertelt ze aan Shownieuws. Ze pakt op zo’n moment zijn spullen erbij, waaronder brieven die hij aan haar schreef, zijn urn en de muziek die tijdens zijn uitvaart werd gedraaid. ‘Dat voelt heel fijn. Dan is hij even extra dichtbij.’ Ook Royce de Vries deelt maandag zijn gevoelens. ‘Vandaag wil ik vooral denken aan alle mooie herinneringen, aan wie hij was, aan zijn humor, zijn liefde en alles wat hij ons heeft meegegeven. Dat draag ik elke dag met me mee’, schrijft hij op Instagram.

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Astrid Holleeder mist haar vriend nog altijd

Astrid Holleeder staat eveneens stil bij de aanslag. Zij had een hechte vriendschap met Peter R. de Vries, die een belangrijke rol speelde in haar besluit om samen met haar zus Sonja en Holleeders ex-vrouw tegen haar broer Willem Holleeder te getuigen. ‘Vandaag 5 jaar geleden dat de aanslag op Peter plaatsvond’, schrijft Astrid. ‘Ik mis je. We missen je. Iedereen die jij geholpen hebt, mist jou. Iedereen die jij nog had kunnen helpen, moet jou missen. Voor altijd samen.’