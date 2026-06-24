Kees van der Spek mist Peter R. de Vries: ‘Had hem graag gesproken’

Tekst: Redactie Weekend

Deze zomer is het vijf jaar geleden dat Peter R. de Vries werd vermoord. Voor Kees van der Spek komt dat gemis nu weer dichterbij, vertelt hij deze week in Weekend. Vooral alles wat Peter niet meer heeft meegekregen, blijft een vreemd idee. “Ik had hem daar graag over gesproken.”

Kees van der Spek is de laatste tijd weer meer met Peter R. de Vries bezig. Niet alleen door het verstrijken van de jaren, maar ook door alles wat er sindsdien in de wereld is gebeurd. “Nu wel meer, vanwege die vijf jaar. Peter heeft nooit geweten dat de coronapandemie is afgelopen, dat er een oorlog kwam in Oekraïne en Rusland en dat Trump weer aan de macht is. Jeetjemina.” Voor Kees blijft dat moeilijk te bevatten.

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Gemis

Dat Peter er niet meer is, voelt voor Kees nog altijd onwerkelijk. Juist bij grote gebeurtenissen denkt hij aan de gesprekken die er niet meer komen. “Ik had hem daar graag over gesproken. Het is zo’n raar idee dat hij al die dingen niet weet, er is veel gebeurd.” Daarmee zegt Kees in weinig woorden hoe groot de leegte nog kan zijn.

Ook met de familie van Peter is er nog contact, al is dat niet meer dagelijks. Kees zag onlangs nog Peters zoon Royce en denkt ook aan de sterfdag. “Ik zag zijn zoon Royce onlangs vanwege podcastopnamen. En op Peters sterfdag zal ik wel contact hebben met Jacqueline en de kinderen. Maar verder niet speciaal – zo gaan die dingen.” Daarna maakt hij de vergelijking met zijn eigen verlies: “Ik ga ook niet meer elke week naar het graf van mijn vader of moeder, terwijl mijn vader pas een jaar geleden is overleden.”

Lees het hele interview met Kees van der Spek in Weekend editie 26, vanaf 24 juni in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.