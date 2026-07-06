Simon Keizer voor het eerst open over band met Nick Schilder

Tekst: Ruth Smeets

Het is inmiddels bijna drie jaar geleden dat Nick Schilder en Simon Keizer besloten ieder hun eigen weg te gaan. De twee vormden jarenlang een van de bekendste muzikale duo’s van Nederland, maar in 2023 kwam daar definitief een einde aan.

Rond de breuk werd volop gespeculeerd over spanningen tussen de twee. Volgens Simon Keizer is daar echter geen sprake van. In Libelle vertelt hij hoe het contact met Nick Schilder nu is.

Geen ruzie met Nick

Simon laat duidelijk weten dat de band met Nick goed is gebleven. ‘Goed. Ik ben blij dat ik mijn twijfels vroeg met hem heb besproken, dat ik transparant was. We zijn echt oké samen. En ik merk dat ik er weer ben. Alles voelt nieuw, fris en vrij. Heel fijn’, zegt de zanger. Dat betekent niet dat de beslissing voor allebei hetzelfde voelde. Simon wilde stoppen met Nick & Simon, terwijl Nick juist verder wilde. ‘Het feit blijft: ik wilde stoppen, Nick niet.’

Altijd maar doorgaan

De jaren als duo waren volgens Simon intens. Hij omschrijft die periode als een tijd waarin alles maar bleef doorgaan. ‘We leefden jarenlang in een roes. Ik snap soms nog steeds niet hoe we het allemaal deden: honderden optredens, tv-programma’s, promotie, tussendoor nog liedjes schrijven. We werden geleefd, maar vonden het ook echt kicken allemaal, zeker in de beginjaren.’ Pas toen de wereld tijdens corona tot stilstand kwam, kreeg Simon ruimte om te voelen wat hij zelf wilde.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Een duidelijk signaal

In die periode ontdekte Simon dat het leven zonder Nick & Simon hem eigenlijk goed beviel. Toen de agenda later weer voller werd, voelde dat niet meer vanzelfsprekend. ‘Tijdens corona proefde ik voor het eerst hoe een leven zonder Nick & Simon voelde. Dat bleek eigenlijk hartstikke fijn. Toen alles daarna weer opstartte, merkte ik dat ik met tegenzin in de auto stapte. Dat was een duidelijk signaal. Achteraf snapte ik pas dat dat leven niet meer bij me past.’ De keuze om te stoppen was moeilijk, maar voor Simon uiteindelijk noodzakelijk.

Nieuwe vrijheid

Nu hij solo verder is gegaan, voelt Simon zich vrijer. De zanger merkt dat hij opnieuw dichter bij zichzelf staat. ‘Ik word enorm blij van nu. Wat een verschrikkelijk zweverig antwoord, hè? Maar het is wel zo. Ik was vroeger zelden in het moment. Nu lukt dat vaker.’ Nick en Simon maakten in augustus 2022 bekend dat zij na zeventien jaar als muzikaal duo uit elkaar zouden gaan. In het voorjaar van 2023 namen ze definitief afscheid als Nick & Simon.