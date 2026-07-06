K3-zangeres Hanne Verbruggen in verwachting van tweede kindje

Tekst: Ruth Smeets

Babynieuws voor Hanne Verbruggen (32) en haar man Jorn Sarens. De K3-zangeres is in verwachting van hun tweede kind. Dat maakt Hanne bekend op Instagram.

Bij het bericht deelt Hanne Verbruggen een foto van een echo, waarop zij, Jorn en hun zoontje Julien alle drie een hand leggen. Zo laat het gezin weten dat er binnenkort een kleine spruit bijkomt.

Gezinsuitbreiding

Hanne houdt het bij de foto kort en krachtig. Ze plaatst alleen een babyfles-emoji bij de echofoto. Hoe ver de zangeres in haar zwangerschap is en wanneer ze is uitgerekend, heeft ze nog niet bekendgemaakt. Onder het bericht stromen de felicitaties binnen. ‘Dat is gaaf! Je tweede zwangerschap alweer’, schrijft iemand. Een andere volger reageert met: ‘Zo leuk! Gefeliciteerd.’ Ook klinkt het: ‘Tijd voor een nieuwe luier.’

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Twijfels over tweede kindje

Opvallend is dat Hanne onlangs nog in een interview met Het Laatste Nieuws vertelde dat ze niet zeker wist of ze nog een keer moeder wilde worden. De combinatie van haar drukke carrière bij K3 en het gezinsleven vond ze pittig. ‘Het is heel lang zoeken naar de juiste work-lifebalance, dat vind ik echt een pittige uitdaging. En daarom denk ik soms: ga ik nu alles weggooien nu het zo goed gaat?’ zei ze toen. Toch mag het gezin binnenkort opnieuw een kindje verwelkomen.

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Hanne en Jorn zijn al samen sinds 2011. In 2020 gaven ze elkaar het jawoord, midden in coronatijd. Twee jaar later werden ze voor het eerst ouders van zoon Julien, die enkele weken vroeger dan verwacht werd geboren. Hanne is niet de enige binnen K3 die in verwachting is. Collega Marthe De Pillecyn verwacht momenteel ook haar tweede kindje. Zij wordt tijdelijk vervangen door oud-K3-zangeres Klaasje Meijer.