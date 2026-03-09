Van grappen naar realitycheck: Gert Verhulst openhartig over zijn relaties met K3-vrouwen

Tekst: Evelien Berkemeijer

De grappen over Gert Verhulst en de K3-zangeressen blijven terugkomen, en dat steekt een beetje. In een gesprek met Wilfred Genee schuift hij de suggestieve toon opzij en kiest hij voor uitleg, met jaartallen en context.

Gert Verhulst merkt op hoe hardnekkig het onderwerp is. Niet omdat er zoveel te vertellen valt, als je het hem vraagt. Hij benadrukt dat het om normale relaties ging die al lang verleden tijd zijn.

Wilfred Genee begint over de K3-vrouwen

Nog voordat het gesprek ontspoort in toespelingen, zegt Wilfred dat hij het niet te bont zal maken met K3-grappen. Gert reageert daarop dat hij het ‘fascinerend’ vindt dat die grappen zo vaak worden gemaakt. Voor hem is het een patroon: telkens dezelfde knipoog, terwijl de werkelijkheid volgens hem veel minder sensationeel is.

Karen: vier jaar ‘keurig en netjes’

Gert wil vooral één misverstand rechtzetten: het idee dat het om een eenmalige escapade ging. Hij zegt: ‘Ik heb met Karen een relatie gehad van vier jaar hè, het is niet dat ik die één keer heb besprongen en dan allemaal rare dingen mee meegemaakt.’ Hij voegt eraan toe dat het een serieuze periode was waarin hij een duidelijke keuze maakte: ‘Ik ben bij mijn vrouw weggeweest en vier jaar met Karen geweest. Dus dat is heel keurig en netjes gegaan.’ Daarbij benadrukt hij dat dit inmiddels ruim zestien jaar geleden is.

Gert Verhulst zijn relatie met Josje

Wanneer Wilfred doorvraagt met de vraag of hij “de rest” wel heeft besprongen, is Gert stellig: ‘Absoluut niet.’ Over Josje vertelt hij dat er wel een relatie was, maar dat die slechts een half jaar duurde. Hij formuleert voorzichtig: ‘Dan is er een relatie geweest met Josje, die heeft zes maanden geduurd, dat was… ik wil het geen vergissing noemen, want dat vind ik niet netjes, maar dat was niet wat het was.’ Ook hier plaatst hij het in tijd: die relatie is volgens hem alweer twaalf jaar geleden.

