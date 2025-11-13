Gert Verhulst en K3-Karen Damen openhartig over hun relatie

Tekst: Evelien Berkemeijer

In aflevering twee van K3 Originals: Het verhaal van Karen, Kristel & Kathleen, delen Gert Verhulst en Karen Damen ongefilterde herinneringen aan hun vroegere relatie.

Ze kijken terug op de aandacht die de relatie met zich meebracht, zowel binnen de groep als in de media. Het laat zien dat de relatie van Karen en Gert Verhulst binnen K3 zowel mooie als moeilijkere momenten kent.

Reacties binnen de groep

Voor Kristel Verbeke en Kathleen Aerts was het even wennen toen de relatie tussen Gert Verhulst en Karen Damen aan het licht kwam. Gert blikt terug op die beginperiode: ‘Karen en ik waren zo’n vier jaar samen, met af en toe een onderbreking en ups en downs’. Volgens hem waren er in het prille stadium twijfels bij Kristel en Kathleen: ‘In het begin was dat voor Kristel en Kathleen een beetje raar want die dachten: gaat Karen dan bevoordeeld worden met bepaalde dingen? Dat was natuurlijk flauwekul.’ De relatie bracht volgens Gert geen problemen voor K3, integendeel zelfs. Hij zegt: ‘Het zorgde er wel voor dat ik nog nauwer betrokken was bij het project en dat ik nog meer meeging. Dus eigenlijk was dat een voordeel.’

Media-aandacht en beeldvorming

Karen herinnert zich vooral hoe buiten proportie de aandacht van buitenaf soms aanvoelde. ‘De fuss die er over gemaakt werd, was zo niet bij ons’, zegt ze. Ze vergelijkt het met gewone situaties op de werkvloer: ‘Hoe vaak leer je je partner niet kennen op de werkvloer? Dat wordt gezien als ‘de baas’ met de…’ Ze benadrukt dat de K3-leden Gert nooit als hun ‘baas’ zagen: ‘Wij zeiden dat altijd om te lachen, onze baas, maar wij zijn gewoon drie zelfstandige vrouwen die in een groep zingen.’

Tekst gaat verder onder fragment uit aflevering 2 van K3 Originals: Het Verhaal van Karen, Kristel en Kathleen

Begrip voor de interesse

Met de jaren begrijpen Gert en Karen beter waarom er zoveel belangstelling was. Gert geeft toe: ‘Voor de pers was dat natuurlijk heel interessant en dat snap ik ook wel achteraf.’ Karen herkent dat gevoel meteen: ‘Ik ben zelf ook zo. Ik vind dat ook kei tof om te weten te komen welk nieuw lief, weet ik veel wie heeft.’

Na de breuk moeilijke tijd voor K3

Ondanks hun uiteengaan bleef het onderlinge contact goed. Gert legt uit: ‘Karen en ik, als wij elkaar zien, dan werkt dat gewoon heel goed.’ Hij geeft toe dat dat niet altijd zo vanzelfsprekend was: ‘Toen we net uit elkaar gingen, was dat lastiger.’ Karen bevestigt dat: ‘Dat was een hele lastige. Uit elkaar gaan, maar elkaar toch nog zien op de werkvloer.’ Ook praktisch veranderde er iets voor de groep: ‘Ineens was Gert daar niet meer op momenten dat hij er anders wel was’, herinnert Karen zich. Voor Kristel en Kathleen voelde dat volgens haar vooral vreemd aan, maar het was niet onoverkomelijk.

FOTO: ANP