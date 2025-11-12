Johan Derksen

Johan Derksen zit niet te wachten op Gert Verhulst

Tekst: Evelien Berkemeijer

12/11/2025

Tijdens een aflevering van Vandaag Inside maakte Johan Derksen duidelijk dat hij geen behoefte heeft aan een Belgische tafelgast. Hij vroeg zich hardop af wat de toegevoegde waarde zou zijn van Gert Verhulst aan de talkshowtafel.

Volgens Johan Derksen heeft het weinig zin om iemand uit te nodigen die geen gevoel heeft bij wat er gebeurt in Nederland. ‘Die weet niets van wat in Nederland speelt,’ zei hij resoluut. Daarmee wees hij Gert Verhulst af als gast bij Vandaag Inside, maar het gesprek was nog niet af.

Lees ook: Johan Derksen over kritiek Beau van Erven Dorens: ‘Slecht geslapen’

Weinig interesse in persoonlijke verhalen

Johan ging ook in op zijn persoonlijke mening over Gert. ‘Ik vind met Verhulst het enige leuke verhaal dat hij heeft is dat hij alle drie van K3 gen**kt heeft en daarna ben ik niet meer geïnteresseerd,’ zei hij zonder omhaal. Toch hield hij de deur op een kier: als Gert dat verhaal zou willen vertellen, zou hij van harte welkom zijn.

Tekst gaat verder onder video.

Collega’s denken er anders over

René van der Gijp verwachtte dat Gert die anekdote niet zou delen, maar presentator Wilfred Genee dacht daar anders over. ‘Je kan daar wel grappen over met hem maken,’ vertelde hij, verwijzend naar zijn eigen ervaringen met Gert bij BNR Nieuwsradio. Volgens Wilfred zou de Belgische presentator beter in het programma passen dan Johan vermoedt: ‘Ik denk dat hij leuker gaat zijn dan jij verwacht.’

Geen klik met Belgische invalshoek

Ondanks de pogingen van zijn collega’s bleef Johan bij zijn standpunt. Hij meent dat Gert niet goed kan meepraten over Nederlandse kwesties, simpelweg omdat hij er te ver vanaf staat. ‘Dat zou ik in België ook niet kunnen,’ voegde hij toe.

Lees ook: Johan Derksen kijkt neer op familie André Hazes

FOTO: ANP

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien