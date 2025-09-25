Johan Derksen kijkt neer op familie André Hazes

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Vandaag Inside heeft Johan Derksen zich uitgesproken over de familie van André Hazes. De zanger was eergisteren 21 jaar geleden overleden.

Johan Derksen stelt dat de familie te hysterisch omgaat met de herinnering aan André Hazes. Volgens hem draait het allemaal om aandacht en vertonen ze hun emoties overdreven.

Johan Derksen over de herdenking

Johan zegt: ‘Ik vind wel dat die familie een beetje hysterisch ermee omgaat. Het moet maar blijven doorleven dat Hazes, want daar vreet de hele familie van.’ Hij voegt toe: ‘Dan hebben ze nu allemaal aandacht voor papa te herdenken en morgen rollen ze weer vechtend over straat.’

Kritiek op familieleden

Johan gaat verder over de muzikale prestaties van de kinderen en de houding van de moeder: ‘Ze mogen alle drie André zijn veters niet vastmaken want die kleine is een hele matige beperkte zanger die niet weet wat hij moet zingen en dat meisje zingt Franse chansonsachtige dingen die ze niet aankan. En die moeder is hysterisch. Veeg ze maar aan!’

Reacties en afsluiting

Wilfred Genee sluit af: ‘Die zitten op die sterfdag van André weer lekker achter de buis. En bedankt daarvoor Johan Derksen!’ Johan reageert daarop: ‘Graag gedaan, kwam uit mijn hart, ik maak me toch nog over sommige dingen druk.’

