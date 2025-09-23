Rachel Hazes herdenkt André 21 jaar na zijn overlijden: ‘Hou van jou’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Vandaag herdenkt Rachel Hazes haar grote liefde André Hazes, 21 jaar na zijn overlijden op 23 september 2004. Op Instagram deelt zij een intiem bericht waarin zij haar gemis en herinneringen aan de zanger openhartig deelt.

Haar woorden tonen hoeveel invloed André Hazes nog steeds op haar leven heeft. Volgers spreken hun bewondering uit voor de emotionele ode.

Rachel deelt herinneringen

Bij een foto van hen schrijft Rachel: ‘Lieve schat, Onze laatste kus in het ziekenhuis voel ik nog iedere dag. Niet te bevatten dat deze intense zoen jouw laatste aan mij was. Wat heb jij een grote leegte achtergelaten in mij. Ik mis jou tot de dag van vandaag enorm.’ Ze haalt meer herinneringen op en spreekt haar gemis uit: ‘Ik zou zo graag nog eens jouw heerlijke schaterlach willen horen, jouw vuist nog één keer op tafel willen horen slaan en jou de woorden willen horen zeggen: “Het gaat verdomme zoals pappie het wil en niet anders.”‘

Levenslessen van André Hazes

Rachel vertelt ook hoe zij de levenslessen van André in haar eigen leven toepast: ‘Ik doe al 21 jaar alles in jouw denkwijze, en ook dit was weer niet de gemakkelijkste klus die jij mij hebt opgedragen. Stiekem moet ik er ook nog weleens om lachen, want jij wist als geen ander dat als jouw Rassie A zegt, ze ook B zegt. Iedere stap die ik zet, is het pad dat jij bewandeld zou hebben.’

Een boodschap naar André Hazes

Ze sluit haar bericht af met een persoonlijke boodschap: ‘Ooit hoop ik bij jou boven te komen en dat jij dan tegen mij zegt: “GVD Ras, wat heb jij gestreden voor mij en wat ben ik ongelooflijk trots op jou.” Lieve Dré, ik kijk iedere nacht naar de sterren voordat ik ga slapen en geef jou dan een knipoog. Neem vandaag een extra lekkere neut met al mijn dierbaren boven, en ik doe het vandaag in jouw Casa Hazes. Hou van jou.’

Reacties van volgers

In de reacties laten veel volgers weten het bericht mooi verwoord te vinden. Iemand schrijft: ‘Prachtig verwoord hij zou super trots op je zijn en je moet ook heel trots op jezelf zijn power vrouw.’ Een ander voegt toe: ‘Lieve schat, hij kijkt omlaag en is zo trots als een aap met 7….nou ja, je weet wel. Dré houdt nog steeds van jou, net zo veel als jij van hem. Echte liefde gaat nooit verloren. Dus we vieren de liefde en laten nooit los. Dikke knuffel lieve schat, hou van jou!’

FOTO: ANP