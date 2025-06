Rachel Hazes staat stil bij geboortedag André Hazes: ‘Somber zonder jou’

Bij Casa Hazes van Rachel Hazes komen regelmatig bekende gezichten over de vloer. Rachel deelt die ontmoetingen graag op sociale media. Zo ook dit keer, met een foto van Rafael en Estavana die tijdens hun familievakantie in Spanje langskwamen. Bekijk de video hieronder:

Speciaal op deze dag denkt ze extra aan hem. ‘Met zulke dagen staan we nog meer stil bij jouw afwezigheid,’ pent Rachel onder een oude foto van André. ‘Jij wilde jouw verjaardag altijd groots vieren en wat blijven dit soort dagen dan somber zonder jou.’ Ook denkt Rachel aan het cadeau dat ze hem na zijn dood gaf: brasserie Casa Hazes in Torremolinos. ‘ Ik hoop zo dat jij vanaf boven mee zit te glunderen en ziet hoe jouw publiek geniet van jouw brasserie.’

We smeren ons netjes in met zonnebrand, zetten een hoedje op en zoeken massaal de schaduw op in de zomer. Toch zijn we met onze ogen minder voorzichtig. Uit onderzoek in opdracht van het Oogfonds blijkt namlijk dat slechts 40 procent van de volwassen Nederlanders een zonnebril met UV-filter draagt.

Lang de tijd voor elkaar nemen is hartstikke leuk, maar soms hebben we ook gewoon spontaan zin wanneer het niet echt uitkomt. Een vluggertje heeft misschien niet de beste reputatie, maar kent toch wel een dosis voordelen. Het kan namelijk behoorlijk sexy zijn.

Wat spookten de BN’ers uit het afgelopen weekend? In deze wekelijkse recap kunt u meegenieten van hun avonturen! Vanmorgen lag Jan nog in het ziekenhuis, vanmiddag genoot hij van een stukje taart op het terras. Vrijdag kreeg hij een hartinfarct op de camping, maar inmiddels voelt hij zich weer een stuk beter. Dit bericht op Instagram bekijken…

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

