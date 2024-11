Willen Rafael van der Vaart en Estevana Polman trouwen?

De kans dat Rafael van der Vaart en Estavana Polman ooit nog gaan trouwen, lijkt klein. Beiden staan er niet om te springen, zei de oud-voetballer zaterdag in het Omroep MAX-programma Sterren op het Doek op NPO 2.

Volgens Van der Vaart, die eerder gehuwd was met Sylvie Meis, wil Polman niet trouwen en hij “eigenlijk ook niet”. “Soms heb ik nog weleens zoiets van: ik zou het nog wel een keertje willen doen. Maar zij zegt altijd: je doet het maar één keer en jij hebt het al een keer verkloot. Zo praat ze. Dat is best wel hard.”

De voormalig voetballer van Ajax kreeg vanuit huis mee dat je altijd bij elkaar moet blijven. “Dat is al niet gelukt. Nu probeer ik dat beter te doen.”

Van der Vaart en handbalster Polman zijn sinds begin 2016 samen. Ze hebben samen een dochter. Met Meis kreeg Van der Vaart een zoon.