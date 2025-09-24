André Hazes

Hierom deelt André Hazes niets op sterfdag van zijn vader

Tekst: Denise Delgado

24/09/2025

Het is precies 21 jaar geleden dat André Hazes senior overleed. Zijn zoon André (31) vertelt op Instagram waarom hij die dag meestal níét openbaar herdenkt.

Pijnlijk en raar

De zanger krijgt vaak de vraag, en soms zelfs verwijten, waarom hij geen foto’s plaatst. De reden is simpel: hij heeft zelf geen tastbare herinneringen aan zijn vader. “Er kwam een moment in mijn leven, toevallig op een dag als vandaag, de drieëntwintigste, dat ik op Google naar een foto van ons ging zoeken.” Dat was het moment dat André besefte dat hij het ‘heel pijnlijk en ook een beetje raar’ vond.

Geen herinneringen

“Ik heb geen foto met hem, ik heb geen herinneringen. Ik heb bijvoorbeeld niets in huis, geen beelden, geen video’s, geen foto’s. Ik heb gewoon niets van mijn jeugd waar mijn vader op staat.” Het feit dat hij een foto moest plaatsen van een persfotograaf omdat hij zelf niets had voelde voor hem pijnlijk en onnatuurlijk.

De tekst gaat verder onder een screenshot van zijn Instagram-verhaal.

Scherm­afbeelding 2025 09 24 Om 09.52.50
Instagram: @andrehazes

In plaats daarvan kiest hij ervoor zijn vader op een andere manier te eren: dit jaar brengt hij ter nagedachtenis een nieuw nummer uit.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @ANDREHAZES

