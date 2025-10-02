Johan Derksen over kritiek Beau van Erven Dorens: ‘Slecht geslapen’

Tijdens de uitzending van woensdagavond reageerde Johan Derksen uitgebreid op uitspraken van Beau van Erven Dorens. De presentator van Vandaag Inside ging eerst luchtig met de kritiek om, maar kwam daarna met een hard oordeel over zijn collega.

Beau van Erven Dorens liet zich eerder in een interview met TROS Kompas kritisch uit over Vandaag Inside. Hij zei: ‘Ik kijk niet naar Vandaag inside, uit principe. Ze hebben veel succes, maar ik hou niet van dat pesterige en cynische dat erin zit. Ik ben veel meer een positief type. Ik hou van de milde, warme kracht in plaats van de cynische kracht.’ Johan Derksen wil daarop zijn eigen mening delen.

Sarcastische reactie Johan Derksen

In de uitzending haakte Johan Derksen eerst spottend in op de opmerkingen. Hij zei: ‘Van Beau heb ik heel slecht geslapen vannacht. Je weet dat ik daar gevoelig voor ben.’ Even later voegde hij er sarcastisch aan toe: ‘Beau vindt het helemaal niks dit programma terwijl wij Beau echt een baas van een presentator vinden.’ Nog even merken ze in dezelfde toon op dat Beau een voorbeeld is voor Wilfred Genee.

Felle kritiek

Na de grappen koos Johan Derksen voor een serieuzere toon. Hij stelde dat Beau van Erven Dorens geen talkshow kan leiden en noemde Casa Di Beau een walgelijk programma. Volgens hem is het onbegrijpelijk dat een ervaren presentator als Beau moeite heeft met Vandaag Inside, terwijl hij zelf zijn eigen programma’s niet overtuigend weet neer te zetten.

