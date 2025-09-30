Wilfred Genee

Wilfred Genee verrast door Johan Derksen met nominatie

Tekst: Evelien Berkemeijer

30/09/2025

Tijdens Vandaag Inside kreeg Wilfred Genee een onverwachte verrassing van zijn collega Johan Derksen. Het moment zorgde voor een spontane reactie.

Het begon met een compliment van Johan Derksen aan Wilfred Genee. ‘Weet jij dat ik jou heel goed vind?’ vroeg Johan. Verbaasd reageerde Wilfred: ‘Sorry?’

Complimenten en nominatie

Johan vervolgde dat hij hem een goede interviewer vindt: ‘Jeroen Pauw en jij zijn de beste interviewers van Nederland. Jullie zouden zelfs van VPRO Zomergasten een leuk programma maken.’ Vervolgens maakte Johan het nog verrassender: ‘Niet emotioneel worden, maar je bent genomineerd voor de podcast met Baudet.’ Daarmee overhandigde hij de Dutch Podcast Awards nominatie voor de aflevering van Wilfreds podcast Zolang Het Leuk Is.

Het gesprek met Thierry Baudet

Over het gesprek met Thierry Baudet vertelt Wilfred dat hij vooraf niet weet wie er aanschuift en zich dus niet kan voorbereiden. Hij werkt vooral op gevoel, waardoor het gesprek alle kanten op kan gaan. Johan Derksen erkent dit: ‘Het is ook heel spontaan, dat je geen voorbereid gesprek hebt.’

De nominatie bij de Dutch Podcast Awards

De Dutch Podcast Awards schrijven dat Zolang Het Leuk Is draait om onvoorspelbare gesprekken met bijzondere gasten. ‘Wie schuift er vandaag aan bij Wilfred Genee? Dat blijft een mysterie tot de eerste vraag. Politici, sporters, mediamakers of topmensen uit het bedrijfsleven; iedereen kan voorbijkomen. Genee weet tot hij de studio inloopt niet wie er tegenover hem zit. Hij heeft dan ook geen draaiboek bij de hand.’

Deze aflevering van Wilfred Genee is genomineerd

Het genomineerde gesprek is met Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Wilfred vraagt zich af of het Baudet nog lukt om op een geloofwaardige manier onderdeel te zijn van de Nederlandse politiek, vanwege de bizarre uitspraken die hij en zijn partijgenoten soms doen.

