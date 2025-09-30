Tim Hofman Wilfred Genee

Tim Hofman en Wilfred Genee in de race voor Dutch Podcast Award

Tekst: Denise Delgado

30/09/2025

Leuk nieuws voor Tim Hofman (37) en Wilfred Genee (58)! Ze zijn genomineerd voor een Dutch Podcast Award. BNR Nieuwsradio maakte maandag de kanshebbers in elf categorieën bekend.

Meer dan 400 inzendingen

Uit meer dan 400 inzendingen selecteerde een vakjury van dertig makers de genomineerden. Tim staat op de lijst met Radio BOOS, Genee met Zolang het leuk is. Ook Saskia Belleman (De zaak ontleed) en Monica Geuze (Geuze & Gorgels) dingen mee naar een award.

Stemmen van luisteraars

De komende weken beoordeelt de jury de podcasts opnieuw per categorie. Voor de publieksprijs telt alleen het aantal stemmen van luisteraars. De prijzen worden op 4 november uitgereikt bij Beeld en Geluid in Hilversum.

BEELD: ANP

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

