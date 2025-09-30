Tim Hofman en Wilfred Genee in de race voor Dutch Podcast Award

Leuk nieuws voor Tim Hofman (37) en Wilfred Genee (58)! Ze zijn genomineerd voor een Dutch Podcast Award. BNR Nieuwsradio maakte maandag de kanshebbers in elf categorieën bekend.

Meer dan 400 inzendingen

Uit meer dan 400 inzendingen selecteerde een vakjury van dertig makers de genomineerden. Tim staat op de lijst met Radio BOOS, Genee met Zolang het leuk is. Ook Saskia Belleman (De zaak ontleed) en Monica Geuze (Geuze & Gorgels) dingen mee naar een award.

Stemmen van luisteraars

De komende weken beoordeelt de jury de podcasts opnieuw per categorie. Voor de publieksprijs telt alleen het aantal stemmen van luisteraars. De prijzen worden op 4 november uitgereikt bij Beeld en Geluid in Hilversum.

