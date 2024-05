Monica Geuze over huwelijksplannen

Monica Geuze is ontzettend gelukkig met haar nieuwe liefde. In haar podcast Geuze & Gorgels onthult de presentatrice dat ze zelfs met hem in het huwelijksbootje zou willen stappen.

“Tuurlijk ben ik wel eens vaker verliefd geweest, maar ik ben nog niet verliefd geweest op deze manier”, vertelt Monica over haar relatie met voetballer James Lawrence.

Kaj Gorgels heeft ook veel vertrouwen in deze relatie. “Later ga je trouwen met deze, dat zien we nu al”, zegt hij.

Monica is hier zelf ook van overtuigd. “Ja, weet ik zeker”, antwoordt ze dan ook. “Dat klop als een gek”.

Mocht dat moment er komen, weet Kaj al dat hij het in zijn speech zou willen hebben over haar exen. “Het is geinig als je lang bevriend bent met elkaar en een hele lange geschiedenis hebt. En als je droompartner komt, dan trouwt en het verleden zo wordt afgesloten. Ik vind dat wel iets moois hebben”.