Tim Hofman biedt excuses aan: ‘Te onsympathiek’

Tim Hofman heeft donderdag in een nieuwe aflevering van zijn onlineprogramma BOOS zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag in de aflevering van een week eerder. De 35-jarige presentator kreeg veel kritiek op die aflevering omdat hij volgens kijkers iemand veel te hard zou hebben aangepakt. Hofman erkent donderdag dat hij inderdaad “te onsympathiek” was en beschrijft zijn gedrag als “totaal onnodig”.

De aflevering die veel commentaar kreeg, gaat over de crowdfunding van een bordspel. In 2020 werd beloofd dat het spel binnen een jaar geleverd zou worden, maar dat is nog niet gebeurd. Volgens kijkers pakte Hofman de speluitgever te hard aan en werd hij beschuldigd van “pestkopgedrag”.

Hofman geeft toe dat de toon van het gesprek tussen hem en de speluitgever niet goed was. “Jullie hebben gelijk”, zegt hij tegen de critici. De presentator geeft toe dat hij “behoorlijk” had moeten zijn naar de uitgever en erkent dat hij dat niet altijd was in dat gesprek. Hij beschrijft de toon van het gesprek ook als “totaal onnodig”. “Het was niet de bedoeling iemand belachelijk te maken of een pestkop te zijn. Ook als dat niet de bedoeling is, kan het alsnog wél vervelend zijn en dat begrijp ik zelf heus ook wel.”

Hofman meldt ook dat hij accountants nogmaals naar de economische details in de bekritiseerde aflevering heeft laten kijken. Volgens de tv-maker is er “genoeg reden om kritisch te zijn en kritisch te bevragen en dat blijven we achter de schermen dan ook doen”. Hofman belooft te gaan letten op zijn toon in toekomstige gesprekken. Kritiek van kijkers is volgens hem “altijd welkom”. “Het houdt mij en ons scherp en dat nemen we de komende seizoenen gewoon mee.”