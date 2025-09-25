Johan Derksen spreekt nogmaals afkeer Tim Hofman uit

Johan Derksen heeft opnieuw kritiek geuit op Tim Hofman. De presentator had eerder Johan beschuldigd van seksisme, waarna Johan scherp reageerde op de erkenning van BOOS met een Tegel. Volgens Johan was die prijs niet terecht: ‘Zo’n tegel heeft hij ervoor gehad. Als een paar meisjes die niet in beeld zijn met vervormde stemmen zeggen dat ze betast zijn door wie dan ook.’

Ook nu laat Johan Derksen blijken dat hij niet onder de indruk is van de waardering die Tim Hofman ontvangt. Hij reageert met afkeer op de nominatie van Tim Hofman voor een Televizier-Ring. Zijn kritiek gaat verder dan een enkele prijs of uitzending.

Televizier-Ring nominatie

In Vandaag Inside zegt Johan: ‘Ik hoor tot mijn verbijstering dat die Tim Hofman, die is ook genomineerd hè.’ Het gaat volgens Wilfred om de Televizier-Ring Impact. BOOS, het programma van Tim Hofman, is genomineerd voor de reportage over familievloggers.

Afkeer Johan Derksen blijft groot

Johan Derksen maakt duidelijk dat hij het idee van een prijs voor Tim niet kan accepteren: ‘Als hij de prijs krijgt, wil ik hem niet hebben.’ Wilfred maakt er een grap van: ‘Die is ook van hem dan.’ Johan blijft serieus: ‘Dan hoef ik die Televizier-Ring, als we hem zouden winnen, ook niet.’ Voor Johan maakt het niet uit dat het om een specifieke aflevering van een programma gaat: ‘Die jongen staat me zo vreselijk tegen.’ Het lijkt erop dat Johan, na de beschuldiging door Tim Hofman, nog lang niet over de presentator is uitgesproken.

