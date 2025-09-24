Uitreiking Gouden Radioring Voor Beste Radioprogramma TIm Hofman

Tim Hofman genomineerd voor Sonja Barend Award

Tekst: Denise Delgado

24/09/2025

Tim Hofman (37) maakt dit jaar kans op de prestigieuze Sonja Barend Award, de prijs voor het beste tv-interview van het afgelopen seizoen. Hij is genomineerd voor zijn laatste gesprek met Eva Hermans-Kroot. Dat werd bekend in het programma ‘Pauw & De Wit’.

Over Mijn Lijk

Eva, die bekendheid verwierf door haar deelname aan het BNNVARA-programma Over Mijn Lijk, overleed eind november. Het aangrijpende interview dat Tim met haar had, werd vlak voor haar overlijden opgenomen en in februari uitgezonden.

Tim Hofman Eva Over Mijn Lijk
In totaal dingen negen interviews mee naar de prijs. Naast Tim zijn onder anderen Özcan Akyol (met Sara Kroos), Eva Jinek (met Ahmed Aboutaleb) en Raven van Dorst (met Donnie en Sanne Hans) genomineerd. Ook Tijs van den Brink maakt kans, met zijn gesprek met Frans Timmermans in Adieu God?. Voor hem is het al de tiende nominatie, al won hij de prijs nog nooit. Verder staan Twan Huys, Cornald Maas, Coen Verbraak en Maaike Schoon op de lijst.

De Sonja Barend Award wordt op 13 oktober uitgereikt tijdens Pauw & De Wit. Het is de zeventiende keer dat de prijs wordt uitgereikt.

