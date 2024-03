OM: ‘Verdachte zaak Tim Hofman had terroristisch motief’

Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen de verdachte in de zaak rond televisiemaker Tim Hofman uitgebreid. Het OM verdenkt hem van poging tot moord op Hofman met een terroristisch oogmerk. Dat zei de officier van justitie woensdag tijdens een tussentijdse zitting in de zaak tegen de 42-jarige Chris T. uit Breda. De verdachte was daarbij niet aanwezig, evenmin als Hofman.

Eerder luidde het zwaartepunt van de aanklacht het voorbereiden van moord. Het onderzoek in de zaak is afgerond, aldus de officier, waarna de definitieve aanklacht is opgesteld. In een summiere toelichting op het terroristische motief zei de aanklager dat T. “een deel van de bevolking angst heeft willen aanjagen door Hofman als slachtoffer te kiezen”.

De advocaat van de verdachte, Emma Hoffman, wilde op vragen hierover niet ingaan. Zij stelde eerder dat haar cliënt een psychose had toen hij zich op 6 september in Hilversum in het gebouw van BNNVARA bij de receptie meldde, met de mededeling dat hij Hofman wilde doodschieten. De man zou de tv-maker nooit iets hebben willen aandoen. Die visie handhaaft de raadsvrouw. T. is onlangs geplaatst in het Pieter Baan Centrum voor een gedragskundige observatie.

Andere beschuldiging

Op 6 september had de verdachte zich al eerder op de dag bij de receptie gemeld, maar toen met het verhaal dat hij een handtekening van Hofman wilde hebben. Na het tweede, bedreigende bezoek werd de politie gealarmeerd. Zij arresteerde de man direct buiten het pand. Hofman was daar destijds niet aanwezig.

Justitie heeft ook nog een andere beschuldiging op de aanklacht gezet: T. zou op 18 augustus de moord op een hulpverlener in Oss hebben voorbereid. Hij zou met een vuurwapen, een omgebouwd gaspistool, naar de werkplek van het slachtoffer zijn gegaan. Het zou om hetzelfde wapen gaan dat hij op 6 september op het Mediapark bij zich had. Ook aan het wapenbezit heeft het OM het terroristisch oogmerk toegevoegd op de aanklacht.

Hofman gehoord

Hofman is inmiddels als getuige gehoord in de zaak, bevestigt T.’s advocaat. Hij heeft de gebeurtenissen vorig jaar gereconstrueerd in zijn programma BOOS. De verdachte zou volgens hem door hem te doden een signaal hebben willen afgeven aan de samenleving, gericht op “extreemlinkse personen”.

De rechtbank hoopt de zaak op 18 september inhoudelijk te kunnen behandelen. Daarvoor zullen nog twee tussentijdse zittingen plaatsvinden, op 29 mei en 17 juli.