Floortje Dessing terug op tv na zwaar jaar: ‘Compleet van slag’

Tekst: Denise Delgado

Floortje Dessing (55) is na lange tijd terug op tv. In ‘Pauw & De Wit’ vertelde ze openhartig hoe haar leven anderhalf jaar stil stond door een zeldzame vorm van endometriose.

Anderhalf jaar lang stond haar leven volledig stil door een zeldzame vorm van endometriose, een aandoening waarbij baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoeder nestelt.

Grote ‘dingen’ in haar lever

2024 was bijzonder zwaar voor Floortje: in mei verloor ze haar vader en enkele maanden later werd ze ernstig ziek. Tijdens een ziekenhuisopname ontdekten artsen afwijkingen in haar lever. “Ik wist niet wat het was. Ik was heel ziek, op reis al. Op een gegeven moment ging dat niet meer en moest ik echt naar het ziekenhuis. Daar vonden ze allerlei grote dingen in mijn lever. Dus ja, dan staat je leven even stil.” vertelt ze in de talkshow.

Compleet van slag

De presentatrice gaat verder: ” Je bent gewoon compleet van slag.” De ziekte legde haar volledig lam. “Ik was zo ziek dat ik voor mijn gevoel helemaal uit het ‘gewone leven’ ben gegaan. Ik zag alles alsof je als astronaut naar de wereld kijkt. Je zoomt helemaal uit. Ik heb een jaar lang alleen maar het nieuws gevolgd, dat was een hyperfocus. Dat hielp me erdoorheen.”

Operatie van acht uur

Na een acht uur durende operatie, waarbij een deel van haar lever, middenrif en rechterlong werd verwijderd, kon alles gelukkig worden weggehaald. Inmiddels is Floortje ‘schoon’ verklaard. “Dat is een zegen gebleken.”

Langzaam pakt ze haar werk weer op. Zo is ze weer begonnen met de opnames van Floortje naar het einde van de wereld. Onlangs reisde ze naar Canada en binnenkort vertrekt ze naar Botswana. Toch doet ze voorzichtig aan. “Ik wil het niet jinxen, maar het blijft in mijn achterhoofd: laten we hopen dat het goed blijft gaan. Ik blijf positief: het gaat gewoon lukken.”

BEELD: ANP