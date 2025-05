Floortje Dessing openhartig over zwaar jaar: ‘Nog nooit zoveel gehuild’

Floortje Dessing (54) blikt in LINDA. terug op een van de moeilijkste jaren uit haar leven. De programmamaakster kreeg niet alleen te maken met het verlies van haar vader, maar moest daarna onder het mes voor een ingrijpende operatie.

Endometriose

Er werd een afwijking op de lever van Floortje ontdekt. Uiteindelijk bleek het endometriose te zijn: een zeldzame vorm die zich daar vrijwel nooit voordoet.

In het voorjaar van 2024 overleed haar vader en in de maanden erna ging Floortjes gezondheid hard achteruit. Ze had al jaren klachten, maar na het verlies voelde zich ‘steeds slechter’. “Mijn schouder en arm werden pijnlijker en ineens begon het ook pijn te doen rond mijn lever.” Onderzoek wees uit dat er een grote plek zat, die met spoed verwijderd moest worden.

Floortje vreesde het ergste en dacht aan kanker. “Zeker omdat er al was gezegd dat het niets met endometriose te maken zou hebben, omdat die ziekte eigenlijk bijna nooit voorkomt in de lever.” Toch bleek het dat wél te zijn. Ze onderging een zware operatie waarbij de helft van haar lever werd weggehaald. Tijdens de ingreep ontdekten artsen dat de aandoening ook was doorgegroeid naar haar middenrif en rechterlong, waar ook delen verwijderd moesten worden.

Zware pijnmedicatie

De nasleep was heftig. Floortje kreeg de zwaarste pijnmedicatie die er bestaat en moest daarvan uiteindelijk afkicken. “Ik heb nog nooit zoveel gehuild als in het afgelopen jaar,” vertelt ze. De ontwenningsverschijnselen leidden zelfs tot een depressie.

Met haar verhaal hoopt ze meer bewustzijn te creëren over endometriose. “Als je last hebt van heel pijnlijke menstruaties: ga naar een arts.”

