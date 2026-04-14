Clannad-zangeres Moya Brennan overleden op 73-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Ierse Grammy-winnares en Clannad-zangeres Moya Brennan is op 73-jarige leeftijd overleden.

Moya Brennan werd beschouwd als de stem van Keltisch Ierland en kreeg later ook de eretitel ‘First Lady of Celtic music’. De zangeres, harpiste en songwriter stierf in Donegal, omringd door haar dierbaren. Vijftig jaar lang was Moya het gezicht en de stem van Clannad, waarmee ze Keltische muziek verbond aan moderne arrangementen, harmonieën en new age-klanken.

Van Donegal naar Clannad

Moya Brennan werd geboren als Máire Philomena op 5 augustus 1952 in West Donegal, als oudste van negen kinderen. In 1970 richtte ze samen met haar broers en zussen Máire, Ciarán en Pól Brennan en haar ooms van moederskant, de tweeling Pádraig en Noel Duggan, een groep op. Die band heette aanvankelijk Clan as Dobhar, wat Familie uit Dore betekent, maar kreeg in 1973 de naam Clannad.

Internationale doorbraak

De grote doorbraak van Clannad volgde in 1982 met het themalied voor de tv-miniserie Harry’s Game. Het nummer Theme From Harry’s Game werd het eerste Ierstalige lied dat de Britse hitlijsten bereikte, waarna de groep het ook bracht in Top Of The Pops. Voor het nummer volgde een Ivor Novello Award, later aangevuld met een Grammy en een Billboard Music Award.

Miljoenen platen verkocht

Clannad scoorde later opnieuw hoog in de hitlijsten met het duet met Bono, Once In A Lifetime, dat ook de nummer 1-positie bereikte. In totaal bracht de groep 25 albums uit en verkocht ze 20 miljoen platen. Daarnaast toerde Clannad met namen als The Dubliners, The Chieftains en The Fureys.

Bron: The Sun