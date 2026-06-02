Xandra Brood angstig als oma: ‘Niet mijn eigen kinderen’

Tekst: Sabine Krouwels

Xandra Brood merkt dat ze als oma veel angstiger is dan ze vroeger als moeder was. Aanvankelijk heeft ze geen idee hoe dat komt en gooit ze het op ouder worden. Maar wanneer ze er nog iets langer over nadenkt komt ze deze week in Weekend tot een andere conclusie.

Xandra Brood geniet van haar rol als oma. Al merkt ze wel een groot verschil hoe ze met haar kleinkinderen omgaat dan hoe ze vroeger met haar eigen kinderen was. “Als oma ben ik veel angstiger. Bijvoorbeeld als ze op een klimrek zitten. Dan denk ik: doe voorzichtig! Of als ik met mijn kleindochter naar buiten ga, dan ben ik bang dat ze onder een auto loopt.”

Voorzichtiger

Waar die angst vandaan komt weet Xandra niet. “Geen idee. Ik hoor het vaker van mensen naarmate ze ouder worden. Met je eigen kinderen deed je dat allemaal gewoon. Ik weet niet waarom ik nu voorzichtiger met ze ben.”

Snel

Wanneer ze er nog eens over nadenkt, redeneert Xandra dat het mogelijk komt omdat het niet haar eigen kinderen zijn. “Je voelt je misschien meer verantwoordelijk voor het kind van je dochter. En je wordt ouder, dus je kunt niet meer zo snel reageren als vroeger.”

