Xandra Brood: ‘Ook fijn als een man níét zoals Herman is’

Ondanks dat ze al 23 jaar alleen is heeft Xandra Brood weinig behoefte aan een nieuwe partner in haar leven. Al zou het wel leuk zijn als er iemand is om zo af en toe een reis mee te maken, bekent ze deze week in Weekend. “Maar het samen thuis zijn of samenwonen hoeft van mij niet meer.”

Het is inmiddels alweer 23 jaar geleden dat Herman Brood overleed. Zijn weduwe, Xandra Brood, heeft daarna geen nieuwe relatie meer gehad en een partner aan haar zijde lijkt niet iets te zijn waar ze erg naar hunkert. “Ik kom niemand tegen die ik leuk vind. Nu is het zo gewoon dat je dingen alleen doet.” Toch zijn er ook dingen die ze wel graag met iemand zou willen delen. “Soms zou ik het wel leuk vinden om samen reizen te maken of zo.”

Saai

Een eventuele toekomstige partner mag dan een reismaatje zijn, maar hij moet niet denken dat hij zo bij Xandra in kan trekken. “Het samen thuis zijn of samenwonen hoeft van mij niet meer, denk ik. Ik mis het meer om leuke dingen samen te doen en dat iemand in de buurt woont.” Kan het zijn dat andere mannen naast Herman gewoon saai lijken? “Ja, misschien wel. Maar misschien zou het ook wel fijn zijn als een man níét zoals Herman is, haha!”

