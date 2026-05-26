Richard Spijkers onterecht gecast als vaderfiguur: ‘Ben een chaoot’

Tekst: Sabine Krouwels

Richard Spijkers zit in een fase van zijn carrière waarin hij keer op keer in musicals wordt gecast als een vaderlijk, aristocratisch figuur. Maar dat is volgens de acteur helemaal niet terecht. Het komt puur door zijn fysiek en stem dat hij dergelijke personages toebedeeld krijgt, deelt hij deze week in Weekend. “Wil niet altijd alleen maar dat soort rollen spelen.”

Richard Spijkers wordt in musicals vaak gecast als een wijze, vaderlijke figuur. Of zoals hij het zelf zegt: “Ik krijg vaak de meer aristocratische rollen, of het nou Javert is in Les Misérables, Beest in Beauty And The Beast of Jopie in Onze Jordaan.” In Cats is het weer raak. Hierin vertolkt hij vanaf deze herfst de rol van Wijze Metusalem.

Gangmaker

Als vader begrijpt Richard wel dat dergelijke rollen zijn kant op komen, maar helemaal terecht is dat volgens de musicalacteur niet. “Ik ben eigenlijk helemaal niet zo serieus. Ik ben een gangmaker en verschrikkelijk chaotisch, maar mijn fysiek en stem vragen om zulke rollen.”

Grote papa

Vervelend vindt Richard het dan ook niet om dergelijke rollen toebedeeld te krijgen. “Want het is ook niet alsof ik die kant niet heb. Ik ben ook wel een grote papa. Maar ik zou niet altijd alleen maar dat soort rollen willen spelen.”

