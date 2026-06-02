Angela de Jong geraakt door prematie Madelief in Over Mijn Lijk

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de aflevering van Over Mijn Lijk van afgelopen zondag vierde Madelief haar prematie: een pre-crematie. Ze wilde erbij zijn wanneer mensen mooie woorden over haar zeiden. Twaalf dagen later overleed ze.

Het moment in Over Mijn Lijk maakte veel los, net als het concept van een prematie. Ook Angela de Jong schrijft in haar column voor het AD dat ze het een mooi fenomeen vindt.

Lees ook: Alles wat je wilt weten over Koen uit Over Mijn Lijk

Mooie woorden bij leven

‘Het ís zonde dat we zo’n afscheidsspeech, waarin we publiekelijk zeggen wat iemand voor ons heeft betekend in ons leven, pas uitspreken als de hoofdpersoon er zelf niet meer is’, schrijft Angela. Daarmee vat ze samen waarom het afscheid van Madelief zo bleef hangen bij kijkers.

Tekst gaat verder onder video met het nieuws dat Angela de Jong is gestopt met haar dagelijkse column.

Terugdenken aan haar vader

De columniste blikt ook terug op het overlijden van haar vader. Hij was volgens haar een man van weinig woorden, met gedachten als: ach, we weten het heus wel van elkaar wat we voelen. Angela concludeert dan ook: ‘Zo’n uitgebreide prematie met speeches, zoals die van Madelief, was niks voor hem geweest.’

Toch had ze het hem gegund

Toch schrijft Angela dat ze haar vader zo’n moment bij leven had gegund. ‘Ik had hem gegund dat hij had kunnen zien hoeveel mensen de moeite hadden genomen om naar zijn begrafenis te komen.’ De columniste is overtuigd van de waarde van een prematie. ‘Ik snap eigenlijk niet waarom we er nu pas opkomen. Ieder mens verdient het om nog één laatste keer te horen of te zien hoe bijzonder hij of zij was. Precies zoals Madelief het voordeed.’

Lees ook: Tim Hofman deelt post over overleden Madelief van Over Mijn Lijk