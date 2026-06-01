Tim Hofman over overleden Madelief van Over Mijn Lijk: ‘Gezondheid ging plots sterk achteruit’

Afgelopen zondag was in Over Mijn Lijk te zien hoe Madelief haar prematie vierde: een uitvaart waarbij ze zelf nog aanwezig was. Twaalf dagen later overleed ze op 26-jarige leeftijd. Tim Hofman, die haar voor het programma volgde, stond na de aflevering op Instagram stil bij haar overlijden.

Madelief had een zeldzame, ongeneeslijke vorm van leverkanker. Hoewel haar leven ingrijpend veranderde, bleef haar levenslust aanwezig. Dat was te zien in Over Mijn Lijk. Ze omringde zich met vrienden, vierde waar mogelijk het leven en vond liefde bij Dave.

Tim blikt terug op bijzonder moment

De presentator haalt in zijn bericht een moment aan dat ook in de aflevering te zien was. Samen met Madelief zat hij achter haar laptop, waar ze werkte aan de tekst voor haar rouwkaart. Tim schrijft: ‘‘Wat heb ik een geluk dat ik iets heb dat afscheid nemen zo moeilijk maakt.’ Madelief en ik zitten achter haar laptop, in haar huiskamer. De zin komt op haar rouwkaart, ze kan hem alleen nog niet zelf voorlezen. Dat raakt haar te hard. Het idee van haar vrienden en familie achterlaten is nog ondenkbaar, de liefde die ze voor hen heeft betekent veel voor haar. Het is alles.’

Liefde vult de ruimte tijdens haar prematie

Ook de prematie maakte veel indruk op de presentator. Daar spraken de mensen van wie Madelief hield haar toe terwijl zij erbij was. Tim schrijft daarover: ‘En die liefde vult dan ook de enorme ruimte waar ze later haar prematie houdt; die uitvaart waar ze zelf bij is. De mensen van wie ze zoveel houdt spreken haar toe, vertellen het haar nog eens hoeveel ze van haar houden, wat haar zo leuk maakt. Hoogtepunt na hoogtepunt. En ze kunnen haar er nog echt bij aankijken. Knipoogje geven. Glimlachje delen. ‘Hoe moeilijker je afscheid, hoe mooier je leven.’ concludeerden Madelief en ik eens tijdens een gesprek. En aan de avond te zien was het schitterend leven, geleefd door een schitterend mens.’

Wat nog niet in het programma te zien was, is dat Tim haar de week na de prematie nog appte. Ze zouden op maandag bellen, maar dat gesprek verliep anders dan verwacht. De presentator vertelt: ‘Maar dat belletje om weer bij te kletsen en te lachen, zoals we dat zo vaak deden, dat liep anders. Haar gezondheid ging plots sterk achteruit, en meer dan een paar woorden konden we niet meer wisselen. Ze ging lang dromen, dat kon ze me nog net vertellen. Voor altijd deze keer. Ik zei haar gedag, wenste haar de mooiste dromen die ze kon hebben.’

Briefje van Madelief raakt nog steeds

Kort na haar overlijden kreeg Tim via Dave een briefje dat Madelief had geschreven voor het team van Over Mijn Lijk. Daarin stond onder meer: ‘Doe het maar eens na, energie steken in iemand die dood gaat.’ Die woorden blijven hem raken. Tim schrijft dat hij haar nog had willen vertellen dat het geen moeite kostte: ‘Dat het buitengewoon fantastisch was haar te leren kennen. Dat het een plezier was was om met haar te lachen, onze muzieksmaak te bespreken, onze gedeelde mening over de wereld te spuwen, te appen, te bellen, te filmen met haar. Maar in plaats daarvan hoop ik dat haar dromen zacht zijn.’