Dit schreef Tim Hofman na het overlijden van Nicole uit Over Mijn Lijk

Tekst: Redactie Weekend

Nicole, bekend uit Over Mijn Lijk, is overleden. In het programma was te zien hoe de 34-jarige Nicole na jaren van onbegrepen klachten te horen kreeg dat ze uitgezaaide eierstokkanker had.

Haar grootste zorg was niet haar eigen dood, maar het afscheid van haar man Werner en hun jonge kinderen. Daarom koos ze voor openheid en bereidde ze haar uitvaart tot in detail voor. Volgende week is in Over Mijn Lijk de uitvaart te zien, maar Tim Hofman heeft op sociale media al van zich laten horen.

Lees ook: Tim Hofman deelt post over overleden Madelief van Over Mijn Lijk

Tim Hofman over Nicole

In een bericht schrijft Tim, die de ongeneeslijk zieke jongvolwassenen volgt in Over Mijn Lijk: ‘Wat ik kan, moet, vertellen over haar: deze vrouw was bleef maar rechtop staan, hoe hard het ook stormde. Als in, ik kon soms haast niet geloven wat ik zag – en de artsen trouwens ook niet. Dat vertelde ze me ook de eerste keer dat ik haar zag. Niemand wist precies hoe het kon, maar haar tumoren bleven maar groeien, en zij was er nog. Haar bonustijd bleef maar bonussen uitdelen. En ik zag het elke keer weer: een vrouw die buiten maar leek te weigeren, zodat ze er kon zijn voor haar gezin.’

Tekst gaat verder onder post.

Haar gezin betekende alles

Tim zag van dichtbij hoeveel Nicole haar gezin betekende. Hij schrijft: ‘En dat gezin, dat was alles. Nicole schreef onder een Instagram-post eens: ‘‘Voor mijn omgeving lijkt het me zoveel beter als ik er niet meer ben. (…) Op dit moment is het voor hen elke dag, elk moment maar weer gokken hoe ik zal zijn, hoe ik zal reageren. En als ze ’s avonds thuis komen; wat treffen ze aan? Leef ik nog? Het zal mijn omgeving zoveel meer rust geven, en mogelijkheden om door te gaan.’’

Geen afscheid kunnen nemen

In zijn bericht blikt Tim ook terug op het moment dat bekend werd gemaakt dat Nicole was overleden. ‘Nou heb ik, zoals je in de uitzending kon zien, geen afscheid kunnen nemen van Nicole. We waren net te laat; de dood won het toch van de klok die dag. Maar als ik wel op tijd was geweest, had ik haar graag herinnerd aan haar de kinderen in de achtertuin, en hoe ze vertelden dat ze mama zo graag dichtbij hadden. Dat ze het liefst twee versies van haar hadden. Dat álles het leukst aan haar was. Als antwoord op die tekst op Instagram.’

Tekst gaat verder onder video.

Radicaal open

Nicole maakte in Over Mijn Lijk herinneringen met haar gezin, zocht naar een passende locatie voor haar uitvaart en beschilderde samen met haar kinderen haar eigen kist. Tim sluit zijn bericht af met de woorden: ‘Nicole werd slechts 35 jaar oud. Het was een plezier om met haar te praten, haar radicale openheid was zeldzaam, haar moed en kracht eveneens. Opdat ze de rust heeft gevonden die ze haar omgeving zo toewenste.’