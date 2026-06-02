Married At First Sight-Linda deelt eerste foto van haar nieuwe liefde: ‘Mijn droomvrouw’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Linda trouwde in Married at First Sight met Cindy, maar dat huwelijk bleek uiteindelijk geen succes. Vooral vanuit Cindy leek het gevoel te missen.

Kijkers die met Linda meeleefden, kunnen inmiddels opgelucht ademhalen. Ze heeft de liefde opnieuw gevonden na Married At First Sight en deelt nu voor het eerst een foto van haar nieuwe vlam. Bij het beeld schrijft ze veelzeggend: ‘Mijn droomvrouw.’

Nieuwe liefde na Married at First Sight

Eerder liet Linda al weten dat de vonk pas na het programma was overgeslagen. ‘Ik heb de liefde ondertussen gevonden’, vertelde ze aan RTL Boulevard. Daarmee maakte ze duidelijk dat haar deelname aan MAFS haar uiteindelijk toch iets moois heeft gebracht, al is het dus niet met Cindy.

Linda was nog voorzichtig

Toen gaf Linda ook al een kleine omschrijving van haar nieuwe liefde. Volgens haar is haar vriendin ‘de liefste, mooiste en grappigste vrouw uit Alphen aan den Rijn’. Een naam wilde ze bewust nog niet noemen.

Geen spijt van deelname

Hoewel haar televisiehuwelijk met Cindy uiteindelijk strandde, kijkt Linda zonder spijt terug op Married at First Sight. Het programma leverde haar misschien niet de juiste match op, maar uiteindelijk wel nieuw geluk in haar leven.