Boerin Annemiek uit Boer Zoekt Vrouw opnieuw moeder geworden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Mooi nieuws voor boerin Annemiek: ze is opnieuw moeder geworden.

De Boer Zoekt Vrouw-bekende en haar vriend hebben hun tweede kindje verwelkomd. Het jongetje kwam eind april ter wereld via een keizersnede. Annemiek Koekoek laat weten dat het goed gaat met haar en haar zoontje.

Tweede kindje geboren

‘Eind april is hij geboren met een keizersnede,’ vertelt Annemiek aan KRO-NCRV. ‘Maar het gaat goed met mij,’ vervolgt ze. ‘En met de kleine gaat het ook goed.’ De boerin is inmiddels volop aan het wennen aan haar gezin van vier.

Grote broer is dol op de baby

Annemiek geniet enorm van het moederschap met twee kinderen. ‘Het is zo leuk om nu mama van twee kindjes te zijn. De oudste is heel lief voor de jongste. Hij geeft hem de hele tijd kusjes en zegt al “baby” en “broertje” tegen de baby.’ Volgens Annemiek lijken haar twee zonen tot nu toe nog niet veel op elkaar. ‘Ik begin al een beetje een karakter te zien. Het is een hele andere baby dan de eerste.’

Genieten van alles

Waar ze op dit moment het meest van geniet? ‘Van álles,’ vertelt Annemiek enthousiast. ‘De baby begint nu een beetje te lachen, dat is zo schattig. En hij groeit zó snel, het wordt echt al een mannetje.’ Voor Annemiek is deze periode opnieuw heel speciaal. ‘Ik vind het weer onwijs bijzonder.’ Wel moet ze door de keizersnede nog rustig aan doen. ‘Daar doe ik erg mijn best voor.’

