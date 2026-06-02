Janny van der Heijden en zoon delen belangrijke familieles

Tekst: Evelien Berkemeijer

Janny van der Heijden (71) en haar zoon Roderick van der Lee (47) staan samen in de nieuwe Nouveau.

In het blad vertelt Roderick over de wijze lessen die hij van Janny van der Heijden heeft meegekregen. Eén daarvan is hem altijd bijgebleven. Het gaat om een gedachte die binnen de familie al generaties wordt doorgegeven.

Belangrijke les

Roderick vertelt dat Janny hem en de rest van het gezin vooral meegaf om ieder mens gelijk te behandelen. ‘Iets wat onze moeder ons heel erg meegaf, is iedereen gelijk te behandelen. Maar ook: noblesse oblige, dus als je bevoorrecht bent, heb je ook de verantwoording om iets terug te doen voor anderen die het minder getroffen hebben.’

Familietraditie

Die barmhartige filosofie komt niet zomaar ergens vandaan. Janny nam dit op haar beurt weer over van haar eigen moeder. ‘Die vond dat je mensen niet alleen moest laten.’

Mensen aan tafel

Voor Janny is het nog altijd belangrijk om iets voor een ander te kunnen betekenen. Dat zag ze vroeger thuis ook al terug tijdens de feestdagen. ‘Dus met de feestdagen zaten er altijd allerlei mensen bij ons aan tafel die alleen waren. Dat vind ik zelf ook heel belangrijk, dat je anderen iets kan geven of hen in ieder geval kan enthousiasmeren.’