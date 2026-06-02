Alles wat je wilt weten over Koen uit Over Mijn Lijk

Tekst: Evelien Berkemeijer

Koen is te zien in Over Mijn Lijk. Kijkers zagen al hoe hij twee zware operaties onderging en zelfs tijdelijk zijn spraak verloor.

De 27-jarige Koen heeft vóór zijn ziekte en deelname aan Over Mijn Lijk een leuk en druk leven in Arnhem. Hij werkt als docent op een mbo-school, sport regelmatig en heeft een fijne vriendengroep. Ook is hij al zo’n zes jaar samen met Bionda, met wie hij volop bezig is met de toekomst.

Een druk en gelukkig leven

Het leven van Koen staat voor zijn diagnose bol van de feestjes, concerten en leuk werk. Samen met Bionda is hij bezig met het opbouwen van een volwassen leven, waaronder het kopen van een huis en trouwen. Koen vraagt Bionda ten huwelijk en de twee gaan vol in de planning: ze trouwen op Valentijnsdag 2025.

De eerste klachten

Begin 2024 wordt Koen op een ochtend wakker met wazig zicht, maar omdat dat gelukkig snel herstelt, maakt hij zich eerst niet veel zorgen. ‘Vroeger heb ik weleens last gehad van migraine, dus ik wuifde het eigenlijk meteen weg.’ Toch krijgt Koen steeds vaker last van tijdelijk verlies van zicht. Als ook zijn omgeving merkt dat hij vergeetachtiger wordt, gaat hij na aandringen van zijn moeder en verloofde naar de huisarts.

Een heftige diagnose

Koen wordt met spoed doorgestuurd naar het ziekenhuis. Na controles en scans blijkt dat er een hersentumor van 9 centimeter vlak achter zijn linkeroog zit. Omdat de tumor diffuus is en verweven zit met de hersenen, kunnen artsen die nooit volledig weghalen en is er geen kans op genezing. Koen zegt daarover: ‘het eerste wat ik dacht is: ik ga dood. Toen ze de scans lieten zien dacht ik: kut, dit is echt het ergste wat je kan overkomen. Ik ben in een jaar, of twee jaar dood.’ Hij wordt meerdere keren geopereerd om een deel van de tumor weg te halen en krijgt levensverlengende chemopillen.

Focussen op het positieve

Ondanks alles blijft Koen positief. ‘ik moet me eraan overgeven, er zit niks anders op.’ Hij omschrijft zichzelf als ‘heel erg gelukkig in het leven’ en geniet van zijn huis, Bionda, zijn vriendengroep en zijn familie die altijd voor hem klaarstaat. ‘Ik kijk nu meer naar hoe ik de dag goed door kom en waar ik energie uit haal. We proberen nu echt te focussen op het positieve.’ En het positieve, is onder andere een baby. Kijk maar: