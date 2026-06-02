Fatima Moreira de Melo bewust zonder kinderen: ‘Ik vóélde het niet’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Fatima Moreira de Melo heeft bewust gekozen voor een leven zonder kinderen. In de nieuwe Vriendin vertelt de 47-jarige openhartig dat haar leven anders is gelopen dan ze vroeger had gedacht.

Als jonge vrouw zag Fatima Moreira de Melo haar toekomst nog voor zich met een huwelijk, kinderen en een carrière. Toch kwam dat gevoel er uiteindelijk niet. Ze heeft geprobeerd te verklaren waarom, maar een duidelijk antwoord heeft ze niet.

Geen vanzelfsprekende kinderwens

‘Toen ik jonger was, dacht ik altijd: later trouw ik, krijg ik kinderen en die baan. Maar dat gebeurde allemaal niet, ik vóélde het niet.’ Uiteindelijk trok Fatima daar haar eigen conclusie uit. ‘Als ik iets echt wil, doe ik het. Dat ik dit niet doe, betekent blijkbaar dat ik het niet echt wil.’

Vrijheid en reizen

Fatima benadrukt dat haar keuze niet voortkomt uit een negatieve ervaring. ‘Ik heb zelf een fijne jeugd gehad, vind veel kinderen leuk, maar het kan ook komen door mijn leefstijl.’ Als dertiger was ze veel onderweg en genoot ze van haar vrijheid. ‘Zo heb ik het wel voor mezelf proberen te verklaren, maar ik weet het eigenlijk niet.’

Geen spijt, wel soms verdriet

Twijfels heeft Fatima naar eigen zeggen niet. Toch denkt ze soms aan later, zeker omdat ze veel voor haar ouders heeft gedaan. ‘Ik denk weleens: dat ga ik nooit hebben. Dat idee vind ik diep vanbinnen soms verdrietig, maar op dit moment voel ik het niet zo.’

Geen kind, wel een hond

Ook de toekomst met Raemon ziet ze helder voor zich. ‘Natuurlijk: als wij oud zijn, zijn Raemon en ik alleen.’ Toch wil Fatima niet dat een kind later voor haar zou moeten zorgen. Eén ding weten ze samen wel zeker: ‘Wat Raemon en ik trouwens wél zeker weten, is dat we nooit meer zonder hond willen.’