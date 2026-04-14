Married At First Sight-kandidaten mogen stoppen, maar niet zonder goede reden

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Married at First Sight blijkt een afwijzing bij het altaar gewoon mogelijk.

Dat wordt duidelijk nu voor het eerst iemand in het programma ‘nee’ zegt op het moment suprême. Sandra Witt besluit in de zevende aflevering niet met Rob Visser te trouwen zodra ze hem ziet staan. Daarmee rijst ook meteen de vraag hoe streng de afspraken voor deelnemers eigenlijk zijn.

Nee zeggen mag gewoon

Volgens informatie die De Telegraaf-journalist Eva van Riet opvroeg bij de producent, zijn de contracten van Married at First Sight minder hard dan veel kijkers misschien verwachten. Kandidaten mogen uitstappen als ze het experiment niet meer zien zitten. Dat geldt zowel voor het trouwmoment als voor het samenwonen. Daarover zou contractueel zelfs zijn vastgelegd dat deelnemers ‘nee’ mogen zeggen.

Tekst gaat verder onder video.

Notaris maakt dat vooraf duidelijk

Ook oud-deelnemer Jeppe Hondelink bevestigt dat in de Veronica Superguide-podcast De Datingcast: Married at First Sight. Volgens Jeppe wordt dat vooraf helder uitgesproken. ‘De notaris zegt heel duidelijk: ‘Als je niet wil, mag je ‘nee’ zeggen’. Maar het programma heeft dat natuurlijk liever niet.’ Het is dus duidelijk dat deelnemers niet gedwongen worden om door te gaan als ze het echt niet voelen.

Niet zomaar zonder uitleg afhaken

Toch betekent dat niet dat kandidaten op ieder moment zomaar de stekker eruit kunnen trekken. Jeppe zegt dat deelnemers hun keuze wel goed moeten onderbouwen, zeker als ze al vroeg willen stoppen. Hij haalt daarbij Arjan uit een eerder seizoen aan als voorbeeld. ‘Je moet wel echt een duidelijke uitleg geven. De deelnemers weten vanuit het programma: Dit is een experiment en het idee is wel dat je het vijf weken de tijd geeft om te kijken of de liefde kan opbloeien.’

Bron: Veronica Superguide