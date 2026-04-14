Wilfred Genee blikt terug op duw van Arjen Robben: ‘Van beide kanten niet handig’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De aanvaring tussen Arjen Robben en Wilfred Genee langs het voetbalveld houdt de gemoederen bezig.

Op sociale media is te zien hoe Arjen Robben een duw geeft aan Wilfred Genee, terwijl hij in gesprek is met een scheidsrechter. Volgens Wilfred ontstond het moment nadat Robben zich flink had opgewonden over een beslissing tijdens de wedstrijd. Zelf relativeert hij het incident inmiddels en vindt hij dat de aandacht eigenlijk naar de voetballende jongens moet gaan.

Boos om een beslissing

In Vandaag Inside vertelde Wilfred Genee dat Arjen zich tijdens de wedstrijd druk maakte om een doeltrap. ‘De hele eerste helft had hij die scheidsrechter stijf staan schelden’, zei Wilfred daarover. Toen hij zag dat Arjen in de rust opnieuw verhaal ging halen bij de scheidsrechter, besloot Wilfred zich ermee te bemoeien.

Onverwachte reactie

Wilfred zei tegen Arjen dat hij zich niet zo druk moest maken, maar dat schoot in het verkeerde keelgat. Volgens Wilfred reageerde Arjen fel met de woorden: ‘Waar bemoei je je mee?’, waarna hij eraan toevoegde: ‘Pannenkoek zei hij volgens mij ook nog, pannenkoek zelfs, kun je nagaan!’ Op de beelden is vervolgens te zien hoe Arjen hem een duw geeft.

Verbazing en ongemak

Aan Radio 538 vertelde Wilfred dat hij achteraf ook wel dacht dat hij misschien niet naar Arjen toe had moeten lopen. Toch handelde hij naar eigen zeggen uit verbazing en als betrokken vader, waarbij hij ook te doen had met de scheidsrechter. Na het incident sprak hij nog met de vader van Arjen, die uitlegde dat Arjen graag wil winnen en daar fanatiek van wordt, al zorgde dat bij Wilfred dus voor een ongemakkelijk gevoel.

Arjen Robben, trainer van FC Groningen O14, discussieert met de scheidsrechter en als Wilfred Genee zich ermee komt bemoeien, is hij er even helemaal klaar mee!

‘Het wordt groot gemaakt’

Volgens Wilfred gebeurt dit soort dingen wekelijks langs de voetbalvelden, maar wordt tegenwoordig alles gefilmd. Met Arjen heeft hij na het voorval niet meer gesproken. De presentator noemt het akkefietje ‘van beide kanten niet handig’. Hij vindt vooral dat het incident groter wordt gemaakt dan nodig, terwijl het volgens hem zou moeten draaien om de jongens op het veld. Ook dit soort incidenten en agressie rond voetbal in het algemeen wil hij aankaarten.

