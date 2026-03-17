Hélène Hendriks over talkshow met Wilfred Genee: ‘Niemand keek’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Hélène Hendriks blikt in HNM De Podcast terug op haar voormalige talkshow Café Hendriks en Genee. De presentatrice geeft daarin ruiterlijk toe dat het programma op Veronica geen succes was.

Toen de talkshow in 2019 van start ging op de zondagavond, hield Hélène Hendriks nog een slag om de arm. Tegen het AD zei ze destijds al: ‘We zien wel. Als we floppen, dan is dat maar zo.’ Inmiddels kijkt ze met gevoel voor humor terug op het korte avontuur.

Korte looptijd voor Café Hendriks en Genee

In de podcast vertelt Hélène dat Café Hendriks en Genee inderdaad maar kort op televisie te zien was. ‘Acht afleveringen, want toen sneuvelde het al ongeveer’, zegt ze daarover.

Hélène Hendriks maakt bewust een fout

Hélène herinnert zich ook dat er in elke aflevering bewust een fout zat, zonder dat iemand daarop reageerde. De zanger van de openingstune was volgens haar ‘beschonken’ en zong daardoor per ongeluk: ‘Welkom bij Café Wilfred en Genee!’ Hélène vond dat zo grappig dat ze besloot het er telkens in te laten. ‘Denk je dat er iemand ooit iets van heeft gezegd? Niemand! Dat geeft al weer aan dat er ook niemand keek.’

Foto: ANP