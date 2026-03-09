Helene Henriks Jack Van Gelder

Hélène Hendriks maakt grap over Jack van Gelder, studio reageert verdeeld

Tekst: Denise Delgado

09/03/2026

Met een liveoptreden van zangeres Pascale Kuiper (21) is zondagavond het vijfde seizoen van De Oranjezondag gestart. Ze bracht een Frans chanson, maar nog vóór de sfeer echt kon landen, ging het al mis aan tafel: Hélène Hendriks (45) opende het seizoen met een (voor sommigen) ongemakkelijke grap over haar min of meer verdwenen sidekick Jack van Gelder (75). “Hij is op vakantie!”, riep ze.

Rutger zet meteen de toon

Rutger Castricum, die dit seizoen Jack van Gelder vervangt als vaste sidekick, onderbrak het moment met een stevige sneer. Hij noemde de opening ‘elitair’ en grapte dat het voelde alsof hij bij de NPO zat. Uit het publiek klonk meteen protest, waarna Rutger Pascale zelfs vroeg of ze niet iets ‘volks’ kon zingen.

Hélène kaatst terug

Presentator Hélène Hendriks pikte de opmerking niet zomaar. Ze reageerde met ironie dat De Oranjezondag ‘ook een elitair programma’ is. Toen Rutger daarop riep dat hij dan niet wist wat hij daar deed, beet Hélène terug: “Nou, ga dan lekker!”

Jack-grap valt niet overal goed

Om de sfeer te breken gooide Hélène er een grap in: “Dan bel ik Jack wel weer!” Rutger schoot daarvan in de lach, maar aan tafel werd niet iedereen even enthousiast. Wendy van Dijk leek zichtbaar te twijfelen, en Merel Ek sloeg later haar hand voor haar hoofd.

Toen het applaus wegzakte, deed Hélène er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Jack ‘op vakantie’ is. Dat leverde opnieuw hard gelach op bij Rutger, terwijl anderen juist wat plaatsvervangende schaamte leken te voelen. Hélène probeerde het daarna weer glad te trekken door te benadrukken dat het goed gaat met Jack en dat ze hem kort geleden nog sprak.

Jack’s afwezigheid

Jack was lang een vaste waarde, maar was vorig seizoen opeens geregeld afwezig. Eerst werd dat gelinkt aan corona, daarna aan flinke hoofdpijn en later aan vakantie. In Vandaag Inside werd vervolgens gesuggereerd dat er achter de schermen gedoe speelde en dat Talpa daarom voorzichtig was. Er werd zelfs gesproken over fel uitvallen richting een jonge redacteur, waarbij Wilfred Genee aangaf dat het niet bij één keer bleef.

