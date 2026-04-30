MAFS-Rob heeft een date na afgeblazen huwelijk: ‘Ze is spontaan’

Na een bizarre wending in ‘‘Married at First Sight’ waarbij Rob werd achtergelaten voor het altaar, krijgt hij van de makers nog een kans op de liefde. De experts hebben een nieuwe match voor hem gevonden en de twee spreken voor het eerst af.

Nieuwe dame

In een eerder gesprek met Carlo Boszhard en de experts had Rob al aangegeven dat hij nog steeds openstaat voor de liefde. De twee blikken samen terug op het gesprek. “Waar een deur dichtgaat, gaan er andere deuren open”, zegt Rob. “Er is een dame die jou nu heel graag wil ontmoeten”, onthult Carlo vervolgens.

De vrouw waar het om gaat is Marloes. Zij omschrijft zichzelf als een ‘vrij jeugdige vrouw’ en is sportief, ondernemend, creatief en houdt van schilderen. “Ik heb er alle ruimte voor. Het zou een heel mooie aanvulling zijn.”

Voorafgaand aan de date laat Rob aan Carlo weten dat hij er ontspannen in stapt. Al doet het allemaal wel wat met hem. “Er gebeurt natuurlijk nu wel wat met je”, vertelt hij. “We hoeven geen ja tegen elkaar te zeggen. Ik ga er heel onbevangen in.”

Marloes zit al in het restaurant als Rob binnenstapt. "Zo, hoe spannend is dit?", zegt hij, terwijl hij zich voorstelt. Hij heeft zijn hond Guus meegenomen. "Alles ging in zo'n stroomversnelling. Ik kon geen oppas meer voor hem krijgen."

Veel gemeen

De twee zijn gespannen, maar hebben veel interesse in elkaar. “Het is allemaal even wat anders gelopen dan dat ik in de eerste instantie gedacht had”, zegt Rob. “Nu zitten wij hier”, lacht Marloes. Tijdens hun gesprek blijkt dat ze veel gemeen hebben, waaronder hun liefde voor wintersport. “Dat is bij mij een vast ding waar je eigenlijk niet aan mag komen”, zegt Rob. Ook Marloes vindt het belangrijk. “Het zou superleuk zijn als je samen met je partner kan skiën.”

Goed gezelschap

Na afloop van de date is Marloes enthousiast en ze is alleen nog maar nieuwsgieriger geworden naar Rob. “Hij is heel interessant. Hij heeft ook het nodige meegemaakt.” En ook Rob is blij. “Ze is spontaan en heeft een leuke lach. Voor een eerste date was het heel goed gezelschap.” Het is nog niet duidelijk of er een tweede date gepland staat.