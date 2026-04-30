B&B Vol Liefde-Iris stopt met verhuur appartementen aan vakantiegangers: ‘Dit is het laatste jaar’

Tekst: Lisa Manche

30/04/2026

Iris, die in 2024 meedeed aan B&B Vol Liefde, gaat stoppen met het verhuren van haar appartementen in Griekenland. Op Instagram vertelt ze meer over het besluit. 

Klaar voor nieuw seizoen

Al jarenlang verhuurt Iris een aantal prachtige appartementen aan zee aan vakantiegangers. Toch brengt ze ook af en toe een bezoekje aan Nederland. In een video op Instagram vertelt ze dat ze na een periode in ons koude kikkerlandje weer is aangekomen in Griekenland. “Het was even aanpoten, maar ik ben helemaal klaar voor de opening van het nieuwe seizoen”, vertelt ze. 

Stoppen met verhuur

Maar er is meer nieuws: Iris heeft besloten om te stoppen met het verhuren van haar appartementen op korte termijn. “In november ga ik mijn drie appartementen voor langere tijd vast verhuren.”

“Dit is het laatste jaar dat jullie bij mij kunnen boeken”, vertelt de B&B-eigenaresse. Wil je graag nog bij Iris verblijven, dan moet je snel zijn. Iris laat weten dat de appartementen al ‘vrij vol’ zitten, maar dat er gelukkig nog een paar plekken beschikbaar zijn. 

Proosten bij yamas-bar

Iris laat ook nog even het prachtige uitzicht op zee zien, samen met het zwembad, de ligbedden en ‘de beroemde yamas-bar’. Ze roept mensen op om nog een verblijf bij haar te boeken. “Wie weet zit je dan met mij te proosten. Yamas!”

LEES OOK

Frits Jansma (74), bekend als barman JP in Onderweg Naar Morgen, overleden
MAFS-Bob heeft een date na afgeblazen huwelijk: ‘Ze is spontaan’
Meryl Streep weigerde aanvankelijk The Devil Wears Prada om haar salaris te verdubbelen
Disney houdt voet bij stuk ondanks Trumps woede over Jimmy Kimmel

Uit andere media

Weekend Meryl Streep TDWP2 Première GETTY IMAGES

Meryl Streep weigerde aanvankelijk The Devil Wears Prada om haar salaris te verdubbelen
Vriendin Ontwerp Zonder Titel (41)

Burenruzie loopt flink uit de hand in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak: ‘Was echt heel bang’
Party Angela Groothuizen

Angela Groothuizen: ‘Beroemd zijn is niet altijd leuk’
Sante Vrouw scheert met een scheermesje haar been

Hoelang kun je een scheermesje gebruiken? Dit moet je weten
Meer van Lisa