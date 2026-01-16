Johan Derksen over afwezigheid Jack van Gelder in De Oranjewinter: ‘Driftige buien’

Johan Derksen over Jack van Gelderen De Oranjewinter driftige buien

Johan Derksen (76) werpt een ander licht op de afwezigheid van Jack van Gelder (75) bij ‘De Oranjewinter’. Waar Jack sprak over een koerskeuze, stelt Johan dat de beslissing bij de Talpa-top vandaan komt.

Jack keert in de zomer terug

Jack ontbreekt sinds de start van het programma. Volgens Johan spelen ‘driftige buien’ mee en zou de Talpa-leiding een herhaling van eerdere mediaschandalen willen voorkomen. Presentatrice Hélène Hendriks ontkent spanningen met Jack en benadrukt dat hij later dit jaar weer aanschuift. Volgens haar ging dit seizoen de voorkeur naar Rutger Castricum.

Verbanning

Johan houdt zich niet in en spreekt zelfs van een ‘verbanning’. Volgens de analist speelt Talpa-bestuurder Frans Klein een grote rol: ‘De beslissing om Van Gelder thuis te laten, komt bij Talpa vandaan. Frans Klein werkte bij De Wereld Draait Door toen daar de rel ontstond van het zogenaamde grensoverschrijdende gedrag van Matthijs van Nieuwkerk. Hij wil niet nogmaals zo’n rel onder zijn leiding.’

Lees ook: Jack van Gelder keert maandagavond terug in HLF8

Geen ruzie aan tafel

Geruchten over een conflict tussen Jack en Hélène zijn door beiden duidelijk ontkend. Hélène grapte eerder dat Jack zich ‘voor de schermen’ fel kan uitlaten, maar ontkende scheldpartijen. Aan tafel legde ze uit dat Rutger dit seizoen de voorkeur kreeg omdat hij lang niet aanwezig was, en dat Jack in de zomereditie weer verwacht wordt.

Johan mist de tegenspraak

In zijn podcast Groeten uit Grolloo zegt Johan dat het programma baat had bij Jacks stellingnames. ‘Jack deponeerde stellingen en die leverden interessante discussies op. Nu Jack er niet meer is, zitten er kabbelende babbelaars. Het babbelt vrolijk mee en ze hebben allemaal niks te melden.’

Lees ook: Johan Derksen sneert naar Yolanthe Cabau

Reactie Jack

Jack zelf vindt de ophef overdreven. ‘Ja, ik werd echt kwaad.’ Volgens de opiniemaker waren er geen incidenten achter de schermen. ‘Het is veel gedoe om niets. Ik schuif aankomende zomer gewoon aan. Men koos voor Rutger Castricum, omdat hij maanden afwezig was.’ Er wordt nog overlegd over hoe vaak Jack deze zomer te zien is.

