Hélène Hendriks deelt grootste blunder

Presentatrice Hélène Hendriks blikt in HNM De Podcast terug op haar grootste blunder uit een vroegere baan. Ze gaf destijds dans- en muziekles en deelt een anekdote die haar is bijgebleven.

Ze vertelt hoe haar leerlingen een eigen compositie en show moesten maken. Hélène Hendriks moedigde hen aan om groots uit te pakken. Dat deden ze. Met alle gevolgen van dien.

De opdracht: alles uit de kast

Tijdens haar lessen gaf Hélène haar klas de opdracht een volledige show te maken. De instructie was helder: ze moesten alles uit de kast trekken. De lat lag hoog en de verwachtingen waren dat de leerlingen zouden verrassen met creativiteit en durf. Toen de show eenmaal werd gepresenteerd, bleken de leerlingen precies te hebben gedaan wat gevraagd was: een spectaculaire dans, inclusief fakkels en meer. Hélène was onder de indruk en beloonde het optreden met een dikke tien. In haar enthousiasme vergat ze één cruciaal detail: de rookontwikkeling én het ontbreken van een emmertje water.

Hélène Hendriks deelt de climax

De gevolgen lieten niet op zich wachten. Het brandalarm ging af, midden in de examenweek. Helemaal stil lag de school: alle leerlingen hadden er last van en alles kon de prullenbak in. Het voorval groeide in één klap uit tot haar grootste blunder. Achteraf kan de presentatrice erom lachen. Met een knipoog verklaart ze haar verandering van carrière: ‘Toen dacht ik: nou wordt het tijd voor iets anders.’

