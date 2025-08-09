Hélène Hendriks al drie maanden zonder seks: ‘Een hel’

Tekst: Denise Delgado

Tijdens ‘De Oranjezomer’ deed Hélène Hendriks (45) vrijdagavond een opvallende onthulling. Sinds haar rugoperatie drie maanden geleden heeft ze geen seks meer gehad met haar partner Frans Vinju.

Een hel

“Dat was een hel en nog steeds,” zegt Hélène over haar seksloos herstel. Het onderwerp kwam ter sprake nadat Hélène reageerde op uitspraken van Robbie Williams over zijn seksloze huwelijk. De presentatrice stelde haar tafelgasten echter gerust: “Maar dat halen we wel weer in. Wees maar niet bang.”

Lees ook: Hélène Hendriks start nieuwe jaar met Oranjewinter

Rugoperatie

Hélène onderging in mei een rugoperatie vanwege een beknelde zenuw. Het herstel verliep moeizamer dan verwacht, waardoor ze pas later dan gepland terugkeerde op televisie. In de tussentijd namen Johnny de Mol en Thomas van Groningen de presentatie van De Oranjezomer over.

Bekijk ook:

BEELD: ANP