Terugkeer Helene Hendriks Bij De Zomeravond

Hélène Hendriks al drie maanden zonder seks: ‘Een hel’

Tekst: Denise Delgado

09/08/2025

Tijdens ‘De Oranjezomer’ deed Hélène Hendriks (45) vrijdagavond een opvallende onthulling. Sinds haar rugoperatie drie maanden geleden heeft ze geen seks meer gehad met haar partner Frans Vinju.

Een hel

“Dat was een hel en nog steeds,” zegt Hélène over haar seksloos herstel. Het onderwerp kwam ter sprake nadat Hélène reageerde op uitspraken van Robbie Williams over zijn seksloze huwelijk. De presentatrice stelde haar tafelgasten echter gerust: “Maar dat halen we wel weer in. Wees maar niet bang.”

Rugoperatie

Hélène onderging in mei een rugoperatie vanwege een beknelde zenuw. Het herstel verliep moeizamer dan verwacht, waardoor ze pas later dan gepland terugkeerde op televisie. In de tussentijd namen Johnny de Mol en Thomas van Groningen de presentatie van De Oranjezomer over.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

